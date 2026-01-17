Üsküdar'da İETT otobüsünde panik: Bir anda dumanlar yükseldi

Üsküdar'da İETT otobüsünün motor bölümünden dumanlar yükselince yolcular panik halinde aracı terk etti. Göztepe Kavşağı'nda durağa yolcu almak için yanaşan İETT otobüsünün arızalanmasıyla sürücü hemen müdahale ederek yolcuları indirip yangın tüpüyle söndürdü.

Durakta yolcular başka otobüse binmek üzere beklemeye başladı. Yangın büyümeden müdahale edildi.