Yaşam
Editor
Editor
 Serhat Yıldız

Bolu-Mudurnu yolunda korkunç kaza: 1'i ağır çok sayıda yaralı var!

Bolu-Mudurnu kara yolunda otomobil ile minibüsün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1’i ağır 10 kişi yaralandı. İşte detaylar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.01.2026
13:21
|
GÜNCELLEME:
17.01.2026
13:24

Bolu'nun Mudurnu kara yolunda Yazılar köyü mevkiinde meydana gelen feci kazada, Bolu istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, gizli buzlanma nedeniyle yolda ters istikamete döndü. Aynı istikamette seyreden Bolu-Mudurnu arası yolcu taşımacılığı yapan minibüs, yolda ters dönen otomobille çarpıştı.

Bolu-Mudurnu yolunda korkunç kaza: 1'i ağır çok sayıda yaralı var!

1'i AĞIR 10 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazada 1’i ağır 10 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar ambulanslarda yapılan ilk müdahalenin ardından şehirdeki hastanelere sevk edildi. Kazada ağır yaralanan A.Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bolu-Mudurnu yolunda korkunç kaza: 1'i ağır çok sayıda yaralı var!
#Yaşam
