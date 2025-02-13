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 | Bengül Büyükhan

Üç gündür haber alınamıyordu! 26 yaşındaki Ezgi kiraladığı apartta ölü bulundu

Elazığ'da yaşayan 26 yaşındaki Ezgi Nur Bağca 1 hafta önce kiraladığı apartta ölü bulundu. Genç kadının boynunda ve kolunda kesik olduğu öğrenilirken, şüpheli ölüm üzerine soruşturma başlatıldı.

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Üç gündür haber alınamıyordu! 26 yaşındaki Ezgi kiraladığı apartta ölü bulundu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.02.2025
saat ikonu 08:41
|
GÜNCELLEME:
13.02.2025
saat ikonu 08:47

Elazığ'dan acı bir haber geldi. 26 yaşındaki Ezgi Nur Bağca 1 hafta önce apart daire kiraladı. Kiraladıktan sonra kadından 3 gündür haber alamayan ve göremeyen apart yetkilisi, kapı ziline bastı fakat açan olmadı. Penceresinin açık olduğunu gören yetkili, şüphelenerek durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi.

YERDE KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Açık olan pencereden içeri giren ekipler, kadını yerde kanlar içinde yatarken gördü. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kadının öldüğünü tespit etti.

ŞÜPHELİ ÖLÜM!

Yapılan ilk incelemede kadının boynunda ve kolunda kesikler olduğu öğrenildi. Cumhuriyet savcısının ve ekiplerinin incelemesinin ardından kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma sürüyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

2024'TE KAÇ KADIN ÖLDÜRÜLDÜ?
2024 yılında 394 kadın cinayeti ve 259 şüpheli kadın ölümü gerçekleştiği bildirildi. Verilere göre kadınların yüzde 71’i aile bireyleri tarafından öldürüldü. Cinayetlerin ağırlıklı kısmı kadınların evli olduğu erkek (yüzde 42), birlikte olduğu erkek (yüzde 12), eskiden evli olduğu erkek (yüzde 8), eskiden birlikte olduğu erkek (yüzde 6) tarafından gerçekleştirildi. 42 failin ise adli sicil kaydı olduğu saptandı.
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