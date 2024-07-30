'UFO' gördüğünü sandı, heyecandan yerinde duramadı

30 Temmuz 2024 10:09 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 10:20

Hatay'ın Arsuz ilçesi Madenli Mahallesi'nde yaşayan Pırıl Yokuş, akşam saatlerinde gökyüzünde gördüğü nesneyi cep telefonuyla kaydetmeye başladı.

Gökyüzünde düzensiz hareketler yapan nesneyi UFO'ya benzeten Pırıl Yokuş ve yanındakilerin heyecanı kameraya yansıdı. Pırıl Yokuş, görüntüdeki nesneyi UFO'ya benzettiğini ancak kesin kararın görüntüyü inceleyecek uzmanlar tarafından verileceğini ifade etti.

"NORMAL BİR UÇAK VEYA BAŞKA BİR ŞEY GİBİ GÖRÜNMÜYORDU"

47 yaşındaki Pırıl Yokuş, akşam saatlerinde cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler hakkında konuştu. Cismi ilk olarak ablasının fark ettiğini belirten Yokuş, "Biz aşağıdaki terastaydık. Nesne sağa sola, öne arkaya hareket ediyordu ve normal bir uçak veya başka bir şey gibi görünmüyordu. Onu görünce yukarıya çıktık ve terasta çektik. Fakat görüntüdeki şekil ile gözle görülen şekil farklıydı. İlk olarak dış ve iç olmak üzere iki halkası vardı; biri sağa, diğeri sola dönüyordu. Altında ise ufak mavi ışıklar vardı ve ilerliyordu. Sonrasında ise gözden kayboldu" ifadelerini kullandı.

"HEM ŞEKİL ALIYOR, HEM IŞIK TOPU OLUYOR"

Gördüğü cismin 'UFO' olduğu konusundan ısrarcı olan Yokuş, uzmanların görüntüyü izleyerek karar vereceğini belirtti. Cismin yanıp söndüğünü ve birdenbire kaybolduğunu aktaran Yokuş, "Zaten videoda da görürsünüz kendisi hem şekil alıyor, hem ışık topu oluyor. Bir bulutun arkasına girdi ya da bir şeyin arkasına girmiş gibi birdenbire kayboldu. Gözle görünen bir taneydi, sağında solunda 3 tane daha böyle minik minik ışıklar vardı ama o kameraya çok yansımadı. Herhalde ama gözle görülüyordu. Biz daha önce de böyle bir şeyle karşılaştık ben net olarak UFO olduğunu tahmin ettim" dedi.

"BİLDİĞİN YANİ UFO GİBİ BİR ŞEYDİ"

Bir uçağa ya da herhangi bir cisme benzemediğini aktaran Yokuş, "Bildiğin yani UFO gibi bir şeydi. Onun için çok heyecanlandık ‘aha dedik UFO gördük’ diye öyle yani UFO'ydu ama uzmanlar bakar inceler onlar daha net karar verir. Ama bizim tahmin ettiğimiz şey UFO'ydu ondan çok heyecanlandık" diye konuştu.