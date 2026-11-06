Umre yolculuğuna çıkmak üzere Konya Havalimanı'nda dua ettikten sonra son salavatında yere yığılan ve hayatını kaybeden Abdullah Özkan dualarla uğurlandı.

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HABERİN ÖZETİ Umre yolculuğunda ihram içinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti: 15 yıllık dostu o anları anlattı Umre yolculuğuna çıkmak üzere Konya Havalimanı'nda dua ettikten sonra hayatını kaybeden emekli imam Abdullah Özkan, dualarla uğurlandı. Abdullah Özkan, umre yolculuğu öncesinde Konya Havalimanı'nda dua ederken üçüncü salavatında yere yığıldı. Havalimanı ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan Özkan hastanede hayatını kaybetti. Özkan'ın 15 yıllık dostu İsmail Gümüş, yaşananları "imrenilecek bir ölüm" olarak değerlendirdi. Beyşehir Müftüsü Enes Aktaş da Özkan'ın vefatını "çok güzel ve imrenilecek bir ölüm" olarak nitelendirdi.

15 YILLIK DOSTU O ANLARI ANLATTI

Abdullah Özkan'ın hemen yanında bulunan turizm firmasının hac ve umre sorumlusu İsmail Gümüş, yaşananların kendilerini derinden sarstığını söyledi. Özkan'la yaklaşık 15 yıldır birlikte çalıştıklarını belirten Gümüş, emekli imamın her yıl kasım ayında umreye gittiğini, bu yıl da aynı dönemde kutsal topraklara gitmek üzere hazırlandığını ifade etti.

Özkan'ın öncesinde herhangi bir rahatsızlık belirtisi göstermediğini anlatan Gümüş, yaşananların ardından havalimanı sağlık ekiplerine haber verdiklerini, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye gittiklerini ve acı haberi burada aldıklarını söyledi. 15 yıllık dostunun kendisini 15-20 günde bir arayarak, "Öylesine aradım. Ben seni seviyorum" dediğini anlatan Gümüş, Özkan'ın ardından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Gümüş, Abdullah Özkan'ın kelime-i tevhid ve salavat eşliğinde hayatını kaybetmesini, "İmrenilecek bir ölüm" sözleriyle değerlendirdi. Özkan'a Allah'tan rahmet dileyen Gümüş, kendisi de böyle güzel bir sonla Rabbine kavuşmayı temenni etti.

"ÇOK GÜZEL VE İMRENİLECEK BİR ÖLÜM"

Beyşehir Müftüsü Enes Aktaş da Abdullah Özkan'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Özkan'ın ilçeye ve topluma hizmet etmiş kıymetli bir din görevlisi olduğunu belirten Aktaş, emekli imamın umre yolculuğu için abdestini alıp ihramını giydiğini, niyetini getirerek kelime-i tevhid, kelime-i şehadet ve salavatlar eşliğinde hayatını kaybettiğini söyledi. Aktaş, Özkan'ın vefatını etkileyici ve duygulandırıcı bulduğunu ifade ederek, "Çok güzel, imrenilecek bir ölüm" dedi. Özkan'ın ölüm nedenine ilişkin henüz teknik bir bilgiye ulaşmadıklarını da belirten Aktaş, kesinleşmemiş bir sağlık değerlendirmesi yapmanın doğru olmayacağını vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Bir turizm firmasının Beyşehir şubesi sorumlusu olan emekli imam hatip Abdullah Özkan (68), Beyşehir'den umre ibadeti için yola çıkan yaklaşık 180 kişilik kafileyle birlikte Konya Havalimanı'na geldi. İhramlarını giyen umre yolcuları, kutsal topraklara hareket öncesinde havalimanında bir araya gelerek dua etti.

Kafileye eşlik eden Özkan da umre yolcularına dua ettikten sonra kelime-i tevhid getirdi, telbiye okudu ve Hazreti Peygamber Efendimize salavat getirdi. Üçüncü salavat sırasında sesi kesilen Özkan, hafifçe öne eğilerek yere yığıldı. Havalimanındaki sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve kalp masajı uygulanan Özkan, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Özkan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.