Yaşam
Avatar
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

Uşak merkezli uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda tutuklama var!

Uşak merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 400 liraya da el konuldu.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.09.2025
18:17
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
18:42

merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlıdan 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Uşak ve 'ta belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Uşak merkezli uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda tutuklama var!

Adreslerdeki aramada, 88 yeşil reçeteli hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, 33 gram metamfetamin ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 400 liraya da el konuldu.

Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

