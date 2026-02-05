Uşak'ta 3 aracın karıştığı kaza! 4 kişi yaralandı

Uşak'ta feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Şehit Piyade Asteğmen Mehmet Bozkuş Köprüsü oldu. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki G.T. idaresindeki otomobil, önünde seyir halinde ilerleyen ve trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlayan 46 yaşındaki S.Y. yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle S.Y.'nin kullandığı otomobil, önünde bulunan 56 yaşındaki M.D. idaresindeki otomobile çarptı.

KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI

Kazanın çevredeki vatandaşlar tarafından yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince, sürücülerden S.Y. ve M.D. ile otomobillerde yolcu konumunda bulunan 39 yaşındaki G.Y. ve 23 yaşındaki S.T., Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.