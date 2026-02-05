Domuz saldırısında ölümden döndü

Karaman'da geçtiğimiz pazartesi günü korkunç bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, şehrin merkeze bağlı Süleymanhacı köyü yakınlarındaki Karadağ etekleri oldu.

Edinilen bilgiye göre, babası Mustafa Yirik ile birlikte dağın eteklerine koyunları otlatmaya götüren 22 yaşındaki Muhammed Yirik, köpeklerin havlaması üzerine sesin geldiği yöne doğru gitti. Genç çoban bu sırada kayalıkların arasından çıkan yaban domuzunun saldırısına uğradı.

BABASI, OĞLUNU YABAN DOMUZUNDAN KURTARDI

Domuz saldırısında yaralanan genç çobanın yardımına babası koştu. Mustafa Yirik, oğlu Muhammed Yirik'i domuzdan kurtarırken, bacağından yaralanan genç, olay yerine çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan genç, daha sonra sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine normal odaya alındı.

GENÇ ÇOBAN OLAY ANINI ANLATTI

Olayı anlatan Muhammed Yirik, "Koyunları Karadağ yakınlarında otlatırken köpeklerin havlama sesini duydum. Yanlarına gittiğim esnada kayalıkların arasından çıkan bir yaban domuzun bir anda üzerime gelerek bana saldırdı ve birkaç yerimden yaralandım" dedi.

"OĞLUMU DOMUZDAN ZOR KURTARDIM"

Saldırı anına birebir şahit olduğunu belirten baba Mustafa Yirik de, "Domuzun saldırısına gözümle şahit oldum. Elime aldığım değnekle bağırarak domuzu kovaladım. Yoksa kaçması mümkün değildi. Yetkililerden Karadağ çevresindeki domuz avı yasağının kaldırılmasını talep ediyorum. Artan yaban domuzları başkalarına da saldırabilir. Oğlum iki yerinden yaralandı, hafif atlattık ama daha kötü de olabilirdi. Bu olaydan sonra köy halkı olarak daha tedirgin olduk" diye konuştu.