Uşak'ta korkunç olay! Çöpten yeni doğmuş bebek cesedi çıktı

Trajik olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, bir kişinin yeni doğmuş bir bebeği çöp konteynerine attığı yönünde bilgi verildi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri belirtilen adrese sevk edildi.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede, bir çöp konteynerinin içerisinde poşet içinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

17 YAŞINDAKİ ANNE İÇİN GÖZALTI KARARI

Yürütülen çalışmalar kapsamında, bebeğin annesinin S.D. (17) olduğu tespit edildi. Bebeğin evlilik dışı dünyaya geldiği öğrenilirken, yeni doğum yaptığı belirlenen anne hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Sağlık durumu nedeniyle S.D.'nin Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildirildi.

Bebeğin babası olduğu iddia edilen M.A.Y. (17) ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Bebeğe yapılan otopside, erkek bebeğin aynı gün dünyaya geldiği belirlendi.

Öte yandan, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.