Uşak Merkez'e bağlı Yeşilkaraağaç Mahallesi'nde yaşanan olayda paramotorla uçuş yapan pilot Karaağaç Göleti'ne düştü.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

THSF PARAMOTOR EĞİTİM KURULU BAŞKANI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

AFAD ekiplerinin çalışması sonucu göletten çıkarılan pilotun Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) Paramotor Eğitim Kurulu Başkanı ve Uşak Havacılık Kulübü Başkanı Salim Gören (39) olduğu öğrenildi. Gören, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.