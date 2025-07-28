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 | Onur Kaya

Uşak'taki heyelan faciasında şantiye sahipleri tutuklandı

Uşak'ta hazır beton şantiyesinde meydana gelen toprak kayması sonucu 2 işçi göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Faciaya ilişkin soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden iş yeri sahipleri olan 2 kişi tutuklandı.

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Uşak'taki heyelan faciasında şantiye sahipleri tutuklandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 02:42
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 02:42

'ta hazır beton fabrikası şantiyesinde heyelan faciası yaşandı. Şantiyede meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan 4 işçiden 2'si hayatını kaybetti, 2'si ağır yaralı olarak çıkarıldı. Faciaya ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Şantiyenin sahibi olan 2 şüpheli hakkında karar çıktı.

Uşak'taki heyelan faciasında şantiye sahipleri tutuklandı

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Karaağaç Mahallesi'ndeki bir hazır beton şantiyesinde 26 Temmuz'da akşam saatlerinde meydana gelen olaya ilişkin gözaltına alınan ve aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Uşak'taki heyelan faciasında şantiye sahipleri tutuklandı

İŞ YERİ SAHİPLERİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden iş yeri sahipleri M.A. ve F.E. tutuklandı. Güvenlik görevlisi U.Ş. ile olay sırasında şantiyede bulunan H.İ.B. ve M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak'taki heyelan faciasında şantiye sahipleri tutuklandı

2 KİŞİNİN DURUMU KRİTİK

Olayda ağır yaralanan H.K. ve A.E'nin ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Karaağaç Mahallesi'ndeki bir hazır beton şantiyesinde önceki akşam henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelmiş, 4 kişi toprak altında kalmıştı.

Toprak altından çıkarılan Kemal Ö'nün hayatını kaybettiği belirlenmiş, ağır yaralanan H.K, A.E. ve Yaşar D. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Yaralılardan Yaşar D. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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Uşak'ta heyelan faciası! 2 kişi hayatını kaybetti
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