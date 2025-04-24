Üsküdar’da dehşet veren cinayet!

Üsküdar Beylerbeyi'nde dehşet verici bir cinayet yaşandı. Aralarında çıkan tartışmanın ardından bir grup, olay yerinden ayrıldıktan sonra motosikletlerle geri döndü. Saldırganlardan biri, karşılaştıkları 41 yaşındaki Cihan Açıkgöz'e önce yumrukla saldırdı. Yere düşen ve baygın haldeki Açıkgöz'e ise motosikletli şahıslar tarafından ateş açıldı…

İstanbul Üsküdar'da tartıştığı şahısların yumruk atıp yere düşürdüğü ardından silahla ateş açtığı bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, 20 Nisan'da Beylerbeyi Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından bölgeden ayrılan grup üyeleri, bir süre sonra üç motosikletle yeniden olay yerine döndü.

KASTAMONU’DA TOPRAĞA VERİLDİ

Grup üyelerinden biri, Beylerbeyi’nde karşılaştığı Cihan Açıkgöz'e (41), yumrukla saldırdı. Motosikletli grup ise, baygın haldeki Açıkgöz'e ateş açarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Açıkgöz, iki gün süren yoğun bakım sürecinin ardından hayatını kaybetti. Açıkgöz’ün cenazesi, memleketi Kastamonu’da toprağa verildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İ.Y., V.Y., A.K., T.Y. ve S.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyet güçlerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.