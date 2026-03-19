Ustası az, çırağı yok: Adana’da bayramlık geleneği için terziler yoğun mesaide

Adana’nın tescilli ürünlerinden olan Adana şalvarı, günümüzde halâ kırsal ilçelerde bayramlık olarak kullanılıyor. İlçede bayram öncesi artan siparişler yüzünden terziler yoğun mesai yaparken, ustalar çırak yetişmemesinden şikayetçi. Feke ilçesinde tam 55 yıldır terzilik yapan Osman Özdoğan, çevre ilçelerden de sipariş aldıklarını belirterek, Adanalıların bayramlık şalvar geleneğini devam ettirdiğini belirtti.

“BU ŞALVAR, YÖRENİN BAYRAMLIĞIDIR”

Feke ilçesinde 1970 yılından bu yana terzilik yapan 70 yaşındaki Osman Ömer Özdoğan bayram nedeniyle iftar saatine kadar mesai yaptıklarını söyleyerek, "Burada yöremize has, siyah süper alpaka kumaşından bir şalvar türü yapıyoruz. Yöremizde genellikle siyah renk tercih edilir. Bu şalvar, yörenin bayramlığıdır ve oldukça dayanıklıdır" dedi.

“BİZİM ŞALVARIMIZIN KENDİNE ÖZGÜ BİR YAPISI VARDIR”

Adana şalvarının kesim ve kullanım özellikleriyle diğer yörelerden ayrıldığını anlatan Özdoğan, "Urfa şalvarları daha farklı kesime sahiptir, Tarsus şalvarlarının paçaları daha geniştir. Bizim şalvarımızın kendine özgü bir yapısı vardır. Siyah şalvar, beyaz gömlek ve yumurta topuk ayakkabı ile bayramlık olarak giyilir. Kadınlar için de şalvar dikiyoruz. Modalar değişse de Adana şalvarına olan ilgi sürüyor" diye konuştu.

“YILLAR İÇİNDE BİRÇOK ÇIRAK YETİŞTİRDİM”

Mesleğin en büyük sorununun çırak yetişmemesi olduğunu vurgulayan Özdoğan, geçmişte birçok çırak yetiştirerek kendi iş yerlerini açmalarına katkı sağladığını ancak bugün gençlerin mesleğe ilgi göstermediğini ifade etti.

Özdoğan, "Yıllar içinde birçok çırak yetiştirdim. Ancak bugün gençler bu işi yapmak istemiyor. Çünkü emek çok, kazanç az. Bir şalvarın dikimi esnafa yaklaşık 100 liraya mal oluyor. Bir usta günde en fazla 7-8 adet dikebiliyor. Günlük kazanç 700-800 lira civarında kalıyor. Ancak iplik, elektrik ve diğer giderler düşüldüğünde asgari ücret seviyesine ulaşmak zorlaşıyor" ifadelerini kullandı.

Çırak bulunamaması nedeniyle mesleğin geleceği konusunda endişe duyduğunu aktaran Özdoğan, "Eğer yetişecek eleman bulabilsek bu sanat daha da gelişir ve devam eder. Ancak şu an çırak yetişmiyor. Bu da mesleğin geleceğini zorlaştırıyor" dedi.