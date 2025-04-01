Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Uyuşturucu bağımlısı evlat dehşet saçtı! Elindeki baltayla annesinin üzerine yürüdü: Kafanı keseceğim

İstanbul Arnavutköy'de madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs kendisiyle beraber bayram geçirmek için hazırlık yapan kanser hastası annesini önce öldürmek istedi. Başaramayınca annesinin kaldığı evde mutfak tüplerini odalara yerleştirerek yangın çıkardı. Ev küle dönerken, kanser hastası anne yetkililerden yardım istedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.04.2025
saat ikonu 09:58
|
GÜNCELLEME:
01.04.2025
saat ikonu 10:05

İstanbul Arnavutköy'de madde bağımlısı olduğu iddia edilen Ali Ceylan isimli genç, kendisiyle beraber bayram geçirmek için hazırlık yapan kanser hastası annesini öldürmeye çalıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Konya'da iki kardeşin kavgası kanlı bitti! 10 yaşındaki çocuk abisini sırtından bıçakladı

MUTFAK TÜPÜNÜ ODAYA YERLEŞTİRDİ

O sırada evden kaçan annesinin dönmeyeceğini anlayan genç, mutfak tüpünü bir odaya yerleştirdikten sonra yangın çıkardı. Yangının ardından ev kullanılamaz hale gelirken, 74 yaşındaki kanser hastası Gülhan Aydoğdu yetkililerden yardım istedi.

"ELİNE BALTA ALDI BENİ KESECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Yaşadığı zorlu süreci anlatan kanser hastası anne Gülhan Aydoğdu, oğlunun kendisine sürekli işkence ettiğini söyleyip şu ifadeleri kullandı:

"Evi yakmaya çalışıyordu ve beni dövmeye çalışıyordu. O gün eline balta aldı beni keseceğini söyledi. Ben tuvalet bahanesiyle buradan kaçtım. Uyuşturucu bağımlısı sürekli eve kendisi gibi arkadaşlarını getiriyor. Ben çok kez karakola gittim hastanede kaldı ama yine aynı. Ben İzmir’den geldim mübarek gün nedeniyle gelerek bayram hazırlığı yapmak istedim evladımla bayram geçirmek istedim. Kendisi ilk bir sandalye getirdi eline ip ve balta aldı beni bağlayacağını ve kafamı keseceğini söyledi.

"GELSE YİNE BENİ ÖLDÜRECEK"

Ben tuvalete gitme bahanesiyle çıkarak koşarak kaçtım. Bayram zamanı beraber vakit geçirmek istedim ama başıma bu olay geldi. Evi yakmış ben yokken her yere tüpleri koymuş tüm malzemeleri evin ortasına koymuş planı beni keserek evle beraber yakmakmış. Şuan kendisi hastanede çıksın istemiyorum daha öncede beni darp etti. Gelse yine beni öldürecek ne yapacağımı bilmiyorum kalacak evim kalmadı"

ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.