Uyuşturucu bağımlısı evlat dehşet saçtı! Elindeki baltayla annesinin üzerine yürüdü: Kafanı keseceğim

İstanbul Arnavutköy'de madde bağımlısı olduğu iddia edilen Ali Ceylan isimli genç, kendisiyle beraber bayram geçirmek için hazırlık yapan kanser hastası annesini öldürmeye çalıştı.

MUTFAK TÜPÜNÜ ODAYA YERLEŞTİRDİ

O sırada evden kaçan annesinin dönmeyeceğini anlayan genç, mutfak tüpünü bir odaya yerleştirdikten sonra yangın çıkardı. Yangının ardından ev kullanılamaz hale gelirken, 74 yaşındaki kanser hastası Gülhan Aydoğdu yetkililerden yardım istedi.

"ELİNE BALTA ALDI BENİ KESECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Yaşadığı zorlu süreci anlatan kanser hastası anne Gülhan Aydoğdu, oğlunun kendisine sürekli işkence ettiğini söyleyip şu ifadeleri kullandı:

"Evi yakmaya çalışıyordu ve beni dövmeye çalışıyordu. O gün eline balta aldı beni keseceğini söyledi. Ben tuvalet bahanesiyle buradan kaçtım. Uyuşturucu bağımlısı sürekli eve kendisi gibi arkadaşlarını getiriyor. Ben çok kez karakola gittim hastanede kaldı ama yine aynı. Ben İzmir’den geldim mübarek gün nedeniyle gelerek bayram hazırlığı yapmak istedim evladımla bayram geçirmek istedim. Kendisi ilk bir sandalye getirdi eline ip ve balta aldı beni bağlayacağını ve kafamı keseceğini söyledi.

"GELSE YİNE BENİ ÖLDÜRECEK"

Ben tuvalete gitme bahanesiyle çıkarak koşarak kaçtım. Bayram zamanı beraber vakit geçirmek istedim ama başıma bu olay geldi. Evi yakmış ben yokken her yere tüpleri koymuş tüm malzemeleri evin ortasına koymuş planı beni keserek evle beraber yakmakmış. Şuan kendisi hastanede çıksın istemiyorum daha öncede beni darp etti. Gelse yine beni öldürecek ne yapacağımı bilmiyorum kalacak evim kalmadı"