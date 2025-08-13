Uyuşturucuyla yakalandı, savunması şoke etti: "Ucuzdu fazla aldım"

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Dadaoğlu Mahallesi'nde O.M.'nin (24) kullandığı aracı şüphe üzerine durdurdu.

3 BİNDEN FAZLA HAP BULUNDU

Araçta yapılan aramada stepne yerinde bulunan poşetin içerisinden 3 bin 219 adet sentetik ecza olarak geçen uyuşturucu hap ele geçirildi.

"UCUZ BULDUĞUM İÇİN ÇOKÇA SATIN ALDIM"

Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheli, emniyetteki ifadesinde "Ben içerim satmam, aracın bagaj bölümündeki stepne kısmı çürümüştü, vida ile kendim kapattım, ucuz bulduğum için çokça satın aldım" dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.