TGRT Haber
Benim Sayfam
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
25°
Yaşam
Uyuyan banka hesaplarını adım adım izlediler

Kırıkkale'de "uyuyan hesaplar" takibe alındı. Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 76 milyon lira işlem hacminin döndüğü banka hesapları tespit edildi.

Uyuyan banka hesaplarını adım adım izlediler
IHA
11.09.2025
saat ikonu 23:47
11.09.2025
saat ikonu 23:47

'de yasa dışı bahse yönelik soruşturmada, 76 milyon TL işlem hacimli "uyuyan hesap" olarak nitelendirilen 4 banka hesabı incelemeye alındı. Operasyonda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 2'si şartıyla serbest bırakıldı. Kırıkkale'de yasa dışı bahse yönelik yürütülen soruşturmada, yaklaşık 76 milyon TL işlem hacmi bulunan 4 farklı "uyuyan banka hesabı" mercek altına alındı.

Uyuyan banka hesaplarını adım adım izlediler

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, söz konusu hesapların yasa dışı bahiste para nakline aracılık etmiş olabileceği değerlendirildi.

Uyuyan banka hesaplarını adım adım izlediler

Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla S.B.H., H.C.Y. ve M.Y.A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda ise çeşitli dijital materyallere el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.C.Y. ve M.Y.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.B.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyetten yapılan açıklamada, "Siber vatanda yürütülen sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

TGRT Haber
