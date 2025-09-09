Menü Kapat
Editor
 Murat Makas

Yasadışı bahis grupları yakayı ele verdi! 7 ilde dev operasyon

İstanbul merkezli 7 ilde yasadışı bahis grupları tespit edildi. Başka kişilere banka hesabı açtırarak para akışını sağlamaya yönelik bahis sitelerine entegre halde panel sistemi kuran 93 şüpheliye yönelik harekete geçildi.

Yasadışı bahis grupları yakayı ele verdi! 7 ilde dev operasyon
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 10:25
|
09.09.2025
09.09.2025
saat ikonu 10:25

Türk güvenlik güçleri 7 ilde bahis gruplarını tespit etti. Başka kişilere banka hesabı açtırarak para akışını sağlamaya yönelik bahis sitelerine entegre halde panel sistemi kurduğu tespit edilen 93 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

PANEL SİSTEMİ KULLANIYORLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Esenyurt başta olmak üzere İstanbul’un farklı ilçelerinde faaliyet gösteren gruplarının olduğu ve şahısların örgütlü biçimde 3. şahıslar adına banka hesapları açtırdıkları, bu hesaplar üzerinden para akışını sağlamaya yönelik bahis sitelerine entegre halde panel sisteminin kurulu olduğu lüks rezidanslarda faaliyet gösteren yasadışı finans evleri tespit edildi.

5 YASADIŞI FİNANS EVİ

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin 5 milyar TL işlem hacminin olduğu da belirlendi. İstanbul merkezli 7 ilde toplam 93 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çalışmalar kapsamında yasadışı bahis sitelerine bağlı panel sisteminin kullanıldığı 5 yasadışı finans evi de belirlendi.

Sosyal medyada bahis ve kumar operasyonu! Yüksek takipçili 30 hesap engellendi
