Uzman çavuş oğluna çarptı diye 10 yaşındaki çocuğu düşürüp hastanelik etti

Hakkari'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü girişindeki olayda akşam saatlerinde 10 yaşındaki E.T. isimli çocuk, bisikletle gezerken uzman çavuş İ.S'nin oğluna çarptı. Bunun üzerine 10 yaşındaki çocuğa kızan İ.S. bisikletten iterek çocuğu düşürdü. Yaralanan çocuğun bileği kırıldı.

ÇOCUĞUN BABASI TEPKİ GÖSTERDİ

Olay yerine gelen vatandaşlar tarafından Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan E.T.'nin tedavisi devam ediyor. Çocuğun babası S.T., yaşananlara tepki göstererek, "Çocuğum bisiklet sürerken hafif şekilde uzman çavuşun çocuğuna çarpıyor. Uzman çavuş da çocuğumu bisikletten iterek bileğinin kırılmasına neden oldu. Şikayetçiyiz" ifadelerini kullandı.

GÖZALTINA ALINDI

Görgü tanıklarının olaya şahit olduğu belirtilirken, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, iddialar üzerine uzman çavuşun gözaltına alındığını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Olayın aydınlatılması için güvenlik kameralarının incelendiği öğrenildi.