Vahşet 14 yıl sonra ortaya çıktı! Katledip parçalara ayırdılar, atıyla birlikte gömdüler

Trabzon’da 14 yıl önce sırra kadem basan Süleyman Demir'in korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Demir’in eşi ve oğlu tarafından 'yasak aşk' nedeniyle öldürüldüğü belirlendi. Cinayetin detayları kan dondurdu.

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde 13 Ağustos 2011 tarihinde kaybolan Süleyman Demir'in akıbeti belli oldu. Yıllardır haber alınamayan Demir'in korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Demir’in şüpheli konumundaki eşi Ümmihan Demir ile oğlu Hızı Demir’in yeniden ifadesine başvuruldu ve korkunç olay gün yüzüne çıktı.

KARDEŞİYLE İLİŞKİ YAŞADIĞINI ÖĞRENDİ

Sabah’ın haberine göre; Hızır Demir, jandarmadaki ifadesinde annesinin amcasıyla ilişkisi olduğunu ve babasının da bunu öğrendikten sonra annesine şiddet uyguladığını söyledi.

Şiddete maruz bırakılan anne ile oğlu 13 Ağustos 2011’de Süleyman Demir’i, Uçarsu mevkisindeki ormanlık alana çağırdı. Atıyla buraya giden Demir, eşi ve oğlu tarafından baltayla öldürüldü. Anne ile oğlunun, Demir’in cesedini burada parçalara ayırdığı belirlendi.

İkilinin cinayet izlerini tamamen silmek için Demir’in atıyla birlikte ceset parçalarını yaktıkları tespit edildi.

ANNE İLE OĞLU TUTUKLANDI

Jandarma tarafından sorgulanan Ümmühan Demir, cinayeti kabul ederken, suçu tek başına işlediğini savundu. Gözaltına alınan anne Ümmühan Demir ile oğlu Hızır Demir, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.