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 | Baran Aksoy

Valilik duyurdu! Ormanlara girişler yasaklandı

Şırnak Valiliği, 22 Temmuz - 1 Eylül 2025 tarihleri arasında il sınırları içinde bulunan tüm ormanlık alanlara giriş ve çıkışların yasakladığını duyurdu.

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Valilik duyurdu! Ormanlara girişler yasaklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 16:33
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 16:33

Valiliği'nden ormanlara girişlerin yasaklandığı belirten bir açıklama yapıldı. Açıklamada; 22 Temmuz - 1 Eylül 2025 tarihleri arasında il sınırları içinde bulunan tüm ormanlık alanlara giriş ve çıkışların yasakladığı duyuruldu.

YANGINLARA KARŞI ÖNLEM!

Kararda; ormanlık alanlarda mangal, semaver, dilek feneri, meşale, havai fişek gibi yangına neden olabilecek her türlü ateşli araç ve malzemenin kullanımının yasaklandığı bildirildi. Ayrıca orman kenarlarında dinlenmek, piknik yapmak ve araçlardan izmarit, cam gibi yangın riski taşıyan maddeleri atmak da yasak kapsamına alındı.

Valilik duyurdu! Ormanlara girişler yasaklandı

TAMAMEN YASAKLANDI

Orman içi ve çevresindeki köy ile mahallelerde anız veya bahçe temizliği amacıyla ateş yakılması ve bitki örtüsünün kontrollü dahi olsa tutuşturulması tamamen yasaklandı. Ormanlara yakın sanayi tesisleri, enerji nakil hatları ve diğer işletmelerin yangına karşı tüm tedbirleri almakla yükümlü olduğu vurgulandı.

Valilik duyurdu! Ormanlara girişler yasaklandı

BELEDİYELERE İŞ MAKİNELERİN, HAZIR BULUNDURUN ÇAĞRISI

Belediyelere, orman kenarındaki çöp alanlarında koruma bandı oluşturma ve yangınla mücadele için iş makinelerini hazır bulundurma sorumluluğu verildi. Sokak hayvanlarını beslemek isteyen vatandaşların ise ilgili kurumlardan izin alarak bu işlemi yapmaları gerektiği belirtildi. Yasakların denetimi; Kaymakamlık, Orman İşletme Müdürlüğü, birimleri ve orman muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilecek. Kurallara uymayanlar hakkında adli ve idari işlemlerin uygulanacağı açıklandı.

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ETİKETLER
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#Orman Koruma
#Yaşam
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