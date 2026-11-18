Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kırıkkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Kesikköprü ve Kapulukaya barajlarında bulunan hidroelektrik santrallerinin türbinlerinin devreye alınması nedeniyle Kızılırmak Nehri ile barajların mansabında kalan kesimlerde su seviyesinin ani ve hızlı şekilde yükselebileceğine dikkat çekildi.
Valilik açıklamasında can güvenliği açısından vatandaşların nehir kıyılarından, su yatağındaki adacıklardan, baraj göllerinden ve köprü çevrelerinden uzak durmaları istenirken balık tutma, yüzme ve diğer su aktiviteleri için nehre yaklaşılmaması gerektiği vurgulandı.
Ayrıca hayvanların nehir kıyılarında otlatılmaması, sulama amacıyla bu bölgelere götürülmemesi ve tarımsal faaliyetler nedeniyle nehir yatağına yakın alanlarda bulunulmaması konusunda uyarıda bulunuldu. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın ani su yükselmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, can güvenlikleri açısından belirtilen bölgelerden uzak durmaları önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.