Kırıkkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Kesikköprü ve Kapulukaya barajlarında bulunan hidroelektrik santrallerinin türbinlerinin devreye alınması nedeniyle Kızılırmak Nehri ile barajların mansabında kalan kesimlerde su seviyesinin ani ve hızlı şekilde yükselebileceğine dikkat çekildi.

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HABERİN ÖZETİ Valilikten vatandaşlara kritik uyarı! İki barajda türbinler devreye alınıyor: Su seviyesi aniden yükselebilir, uzak durun Kırıkkale Valiliği, hidroelektrik santrallerinin türbinlerinin devreye alınması sebebiyle Kızılırmak Nehri ve baraj mansaplarında su seviyesinin aniden yükselebileceği konusunda vatandaşları uyardı. Kesikköprü ve Kapulukaya barajlarındaki hidroelektrik santrallerinin türbinlerinin devreye girmesiyle su seviyesinin ani ve hızlı yükselebileceği belirtildi. Can güvenliği için vatandaşların nehir kıyılarından, su yatağındaki adacıklardan, baraj göllerinden ve köprü çevrelerinden uzak durmaları istendi. Balık tutma, yüzme ve diğer su aktiviteleri için nehre yaklaşılmaması gerektiği vurgulandı. Hayvanların nehir kıyılarında otlatılmaması, sulama amacıyla getirilmemesi ve tarımsal faaliyetler nedeniyle nehir yatağına yakın alanlarda bulunulmaması konusunda uyarı yapıldı.

CAN GÜVENLİĞİ İÇİN NEHİRDEN UZAK DURULMASI İSTENDİ

Valilik açıklamasında can güvenliği açısından vatandaşların nehir kıyılarından, su yatağındaki adacıklardan, baraj göllerinden ve köprü çevrelerinden uzak durmaları istenirken balık tutma, yüzme ve diğer su aktiviteleri için nehre yaklaşılmaması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca hayvanların nehir kıyılarında otlatılmaması, sulama amacıyla bu bölgelere götürülmemesi ve tarımsal faaliyetler nedeniyle nehir yatağına yakın alanlarda bulunulmaması konusunda uyarıda bulunuldu. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın ani su yükselmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, can güvenlikleri açısından belirtilen bölgelerden uzak durmaları önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.