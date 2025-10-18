Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Van merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu: 74 gözaltı, çok sayıda tutuklama!

Van İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçları kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. ..

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Van merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu: 74 gözaltı, çok sayıda tutuklama!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.10.2025
saat ikonu 22:17
|
GÜNCELLEME:
18.10.2025
saat ikonu 22:19

Van merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, banka hesaplarını dolandırıcılıkta kullandıkları tespit edilen 74 şüpheli gözaltına alınırken, 26’sı tutuklandı.

İl genelinde yapılan teknik ve istihbari çalışmalar ile alınan müşteki beyanları doğrultusunda, farklı bankalara ait hesapların komisyon karşılığında temin edilerek nitelikli faaliyetlerinde kullanıldığı, bu yöntemle çok sayıda vatandaşın mağdur edildiği ve haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

Van merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu: 74 gözaltı, çok sayıda tutuklama!

74 GÖZALTI!

Yapılan tespitlerin ardından Van merkezli olmak üzere Başkale ve Gürpınar ilçeleri ile Ankara, Antalya, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, Mersin ve Tunceli illerinde 14 Ekim 2025 Salı günü eş zamanlı düzenlendi. Operasyonda toplam 74 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 70 cep telefonu, 72 sim kart, 7 laptop/HDD, 2 tablet, 4 flash bellek, 1 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 17 kurusıkı tabanca mermisi, 62 bin 200 lira ve 6 bin dolar ele geçirildi.

Van merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu: 74 gözaltı, çok sayıda tutuklama!

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 74 şüpheliden 38’i savcılıktan serbest bırakılırken, 10’u hakkında adli kontrol kararı verildi, 26’sı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

yetkilileri, vatandaşların benzer dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları ve şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi veya en yakın polis birimine başvurmaları konusunda uyarıda bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sezgin Baran Korkmaz ile anılan kara para soruşturmasında gözaltındaki 5 kişi hakkında yeni gelişme
ETİKETLER
#dolandırıcılık
#operasyon
#tutuklama
#suç
#banka hesabı
#istihbarat
#emniyet
#dolandırma
#gözaltı
#Teknik Çalışma
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.