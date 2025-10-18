Van merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu: 74 gözaltı, çok sayıda tutuklama!

Van merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, banka hesaplarını dolandırıcılıkta kullandıkları tespit edilen 74 şüpheli gözaltına alınırken, 26’sı tutuklandı.

İl genelinde yapılan teknik ve istihbari çalışmalar ile alınan müşteki beyanları doğrultusunda, farklı bankalara ait hesapların komisyon karşılığında temin edilerek nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı, bu yöntemle çok sayıda vatandaşın mağdur edildiği ve haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

74 GÖZALTI!

Yapılan tespitlerin ardından Van merkezli olmak üzere Başkale ve Gürpınar ilçeleri ile Ankara, Antalya, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, Mersin ve Tunceli illerinde 14 Ekim 2025 Salı günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 74 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 70 cep telefonu, 72 sim kart, 7 laptop/HDD, 2 tablet, 4 flash bellek, 1 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 17 kurusıkı tabanca mermisi, 62 bin 200 lira ve 6 bin dolar ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 74 şüpheliden 38’i savcılıktan serbest bırakılırken, 10’u hakkında adli kontrol kararı verildi, 26’sı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların benzer dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları ve şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi veya en yakın polis birimine başvurmaları konusunda uyarıda bulundu.