Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Sezgin Baran Korkmaz ile anılan kara para soruşturmasında gözaltındaki 5 kişi hakkında yeni gelişme

İstanbul'da aralarında Sezgin Baran Korkmaz'ın da bulunduğu 7 kişi hakkında başlatılan kara para soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe ve Cihan Ekşioğlu'n tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sezgin Baran Korkmaz ile anılan kara para soruşturmasında gözaltındaki 5 kişi hakkında yeni gelişme
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.10.2025
saat ikonu 21:17
|
GÜNCELLEME:
18.10.2025
saat ikonu 21:49

Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı, Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe ve Melike Yüksel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Burada savcılıkça ifadesi alınan şüpheliler Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe ve Cihan Ekşioğlu tutuklanmaları, Şaban Kayıkçı "konutu terk etmemek", Melike Yüksel ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Sezgin Baran Korkmaz ile anılan kara para soruşturmasında gözaltındaki 5 kişi hakkında yeni gelişme

Şüphelilerin, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor. Öte yandan, soruşturma aşamasında, şüpheliler Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe, Cihan Ekşioğlu ve Şaban Kayıkçı hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" uygulandığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. AŞ'nin müşteki olduğu soruşturmada, şüphelilerin bu şirketi, hacze düşmesinden yararlanarak 2019 yılı ve sonrasında yönetimlerinde olan şirketlere borçlandırdıkları, borcu da faiz alarak müşteki şirkete verdikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin, müşteki şirketin üst hakkını elinde bulundurduğu Muğla Bodrum'daki The Plaza Bodrum (eski Jumeirah Otel, Paramount Hotel, Be Premium Hotel) otelin de üst hakkını devraldıkları ve Cihan Ekşioğlu ile Şaban Kayıkçı'nın oteli birlikte işlettikleri belirlenmişti.

Sezgin Baran Korkmaz ile anılan kara para soruşturmasında gözaltındaki 5 kişi hakkında yeni gelişme

Soruşturma kapsamında, Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, şüphelilerden Ekşioğlu, Kayıkçı, Şendil, Yüksel ve Gökçe gözaltına alınmıştı.

Ayrıca, Kayıkçı'nın yetkilisi olduğu Bodrum'daki The Plaza Bodrum Otel ile Bodrum Otel İşletmeleri AŞ'de bulunan şirket ortaklık payına el konulmuştu. Bu kapsamda, sulh ceza hakimliğince, Bodrum Otel İşletmeleri AŞ'ye TMSF kayyum olarak atanmıştı.


İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da kara para soruşturması! Sezgin Baran Korkmaz dahil 7 kişiye gözaltı kararı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şamil Tayyar’dan Ünsal Ban ve Sezgin Baran Korkmaz yorumu! "Mevzular derin"
ETİKETLER
#istanbul
#kara para
#Çağlar Şendil
#Sinan Görkem Gökçe
#Cihan Ekşioğlu
#Şaban Kayıkçı
#Melike Yüksel
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.