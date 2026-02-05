Van'da çığ düştü! Çok sayıda ekip yönlendirildi, çalışmalar sürüyor

Kategoriler
Van'da 1 Ocak 2026 tarihinden bu yana etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bölgede yüzlerce yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Yoğun kar yağışının yaşandığı Bahçesaray ilçesi Altındere Mahallesi'ne bağlı Dikmetaş mezrası yoluna bu gün öğleden sonra çığ düştü.
Olayda can ve mal kaybı yaşanmazken yol ulaşıma kapandı. Kar yığını nedeniyle kapanan yolun açılması için belediye ekipleri çalışma başlattı.