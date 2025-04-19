Van'da kahreden kaza: 3 ölü, 2 yaralı!

Van'da otomobilin direğe çarptığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ölenlerin cenazeleri ise otopsi yapılmak üzere Van Adli Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Van'ın Muradiye ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Otomobilin direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan Karahan Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

3'Ü HAYATINI KAYBETTİ

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yol kenarındaki direğe çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis ve Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

DİĞER YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, ölenlerin cenazeleri ise otopsi yapılmak üzere Van Adli Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.