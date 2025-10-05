Van'da uyuşturucu tacirlerine ağır darbe: 67 kilo uyuşturucu ele geçirildi!

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 67 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

67 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ!

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Başkale ilçesi Kovalıpınar Mahallesi'ne düzenlediği operasyonda 39 kilogram skunk maddesi ile 28 kilogram toz esrar ele geçirildi.



Başkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda şüphelilerle ilgili adli işlem yapıldı.