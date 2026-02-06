Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Vapurdan denize atladı! İstanbul Boğazı'nda panik anları

İstanbul'da denizin ortasında ilginç bir olay meydana geldi. Şehir Hatları'nın Eminönü-Üsküdar seferini yapan vapurda bir kişi suya atladı. Vapurda bulunan yolcular ve görevliler seferber olurken şahıs bir süre sonra bölgeye gelen başka bir teknedekiler tarafından sudan çıkarıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Vapurdan denize atladı! İstanbul Boğazı'nda panik anları
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.02.2026
saat ikonu 15:07
|
GÜNCELLEME:
06.02.2026
saat ikonu 15:07

'da 'nin ortasında ilginç bir olay yaşandı. Olay, Şehir Hatları'nın Eminönü-Üsküdar seferini yapan vapurunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir kişi bilinmeyen bir nedenle vapurdan suyu atladı. Şahsın suda çırpındığı gören yolcular, bağırmaya başladı. Vapurda bulunan görevli, suda çırpınan şahsa can simidi fırlatırken, yolcular ise yüzmesi yönünde uyarıda bulundu. Herkes sudaki kişi için seferber oldu. Bazı yolcuların şahsı montu çıkarması yönünde öneride bulunduğu görülürken, adam can simitlerine doğru yüzmeye çalıştı.

Vapurdan denize atladı! İstanbul Boğazı'nda panik anları

BAŞKA BİR TEKNE TARAFINDAN KURTARILDI

Bir süre sonra bölgeye gelen başka bir tekne şahsı sudan çıkararak kurtarınca herkes rahat bir nefes aldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

VAPURDAKİ YOLCU OLAY ANINI ANLATTI

Vapurda bulunan bir yolcu, olay anını anlattı. Yolcu, "Biz böyle gidiyorduk. Geminin arka tarafında, gidiş yönünün tersindeydik. Birisi atlamış. Biz atladığını ya da düştüğünün farkında değiliz. Ben sadece adamı suda görünce bağırmaya başladım. Birisi gemiden düştü, arkadaşı yok mu diye. Kaptan dönüş yaptı. Gidip aldık çok şükür kurtardık. Herkese geçmiş olsun" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Denizli'de işçinin acı ölümü! Makineden fırlayan parça hayattan kopardı
Ehliyetini ve otomobilini yeni almıştı! Gaza bastı, depoya girdi
ETİKETLER
#istanbul
#marmara denizi
#vapur
#kurtarma operasyonu
#Denizde Panik
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.