Vapurdan denize atladı! İstanbul Boğazı'nda panik anları

İstanbul'da Marmara Denizi'nin ortasında ilginç bir olay yaşandı. Olay, Şehir Hatları'nın Eminönü-Üsküdar seferini yapan vapurunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir kişi bilinmeyen bir nedenle vapurdan suyu atladı. Şahsın suda çırpındığı gören yolcular, bağırmaya başladı. Vapurda bulunan görevli, suda çırpınan şahsa can simidi fırlatırken, yolcular ise yüzmesi yönünde uyarıda bulundu. Herkes sudaki kişi için seferber oldu. Bazı yolcuların şahsı montu çıkarması yönünde öneride bulunduğu görülürken, adam can simitlerine doğru yüzmeye çalıştı.

BAŞKA BİR TEKNE TARAFINDAN KURTARILDI

Bir süre sonra bölgeye gelen başka bir tekne şahsı sudan çıkararak kurtarınca herkes rahat bir nefes aldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

VAPURDAKİ YOLCU OLAY ANINI ANLATTI

Vapurda bulunan bir yolcu, olay anını anlattı. Yolcu, "Biz böyle gidiyorduk. Geminin arka tarafında, gidiş yönünün tersindeydik. Birisi atlamış. Biz atladığını ya da düştüğünün farkında değiliz. Ben sadece adamı suda görünce bağırmaya başladım. Birisi gemiden düştü, arkadaşı yok mu diye. Kaptan dönüş yaptı. Gidip aldık çok şükür kurtardık. Herkese geçmiş olsun" dedi.