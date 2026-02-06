Denizli'de işçinin acı ölümü! Makineden fırlayan parça hayattan kopardı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde acı bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Hacıeyüplü Mahallesi'nde bir kereste fabrikası oldu.

Edinilen bilgiye göre, fabrikada çalışan 27 yaşındaki işçi Zihni Altun, iş sırasında arızalanan makinenin fırlattığı kereste parçasının başına çarpması sonucu ağır yaralandı. İş arkadaşlarının durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TALİHSİZ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Zihni Altun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden işçinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.