Yaşam
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Hiranur'un ölmeden önce attığı mesaj şoke etti! Kucağında silahla fotoğraf gönderdi: "Korkuyorum ama bana emanet"

Mersin’de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar’ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkemede konuşan genç kızın arkadaşı, Hiranur'un kucağında silah bulunan bir fotoğrafla birlikte, "Korkuyorum ama bana emanet" şeklinde mesaj attığını söyledi.

Hiranur'un ölmeden önce attığı mesaj şoke etti! Kucağında silahla fotoğraf gönderdi:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.02.2026
saat ikonu 13:32
|
GÜNCELLEME:
06.02.2026
saat ikonu 13:57

Mersin'in Toroslar ilçesinde 1 Eylül 2025 tarihinde meydana gelen olayda, 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar, park halindeki otomobilde tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. Kan donduran olayın ardından başlatılan soruşturmada, Hiranur'un erkek arkadaşı Hüseyin Arda Ş. (19), M.Z. (27) ile Nazmi Ç.'yi gözaltına almış, 3 şüpheli de sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştı.

Nilgün Aygar’ın otomobilde tabancayla öldürülmesine ilişkin devam eden soruşturmada, tutuklanan 3 sanığın yargılanmasına bugün devam edildi.

Tanıkların dinlenmesiyle başlayan duruşmada büfeci tanık G.Y., olay akşamı saat 22.30 sıralarında Hüseyin Arda Ş.’nin dükkanına gelerek alkol aldığını söyledi. Yaz mevsimi olması nedeniyle kapıların kapalı ve klimanın açık olduğunu, bu nedenle dışarıda herhangi bir silah sesi duymadığını belirten G.Y., olayı ancak polisler geldiğinde öğrendiğini ifade etti.

KUCAĞINDA SİLAHLA FOTOĞRAFINI GÖNDERDİ

Bir diğer tanık Hiranur’un arkadaşı M.E. ise Hiranur’un akşam saatlerinde kendisine mesaj atarak Hüseyin Arda Ş.’nin kendisini asker eğlencesine davet ettiğini ancak gitmek istemediğini söylediğini öne sürdü. Hüseyin Arda Ş.’nin, Hiranur’u kıskandırmak amacıyla eski kız arkadaşının da asker eğlencesine geleceğini söylediğini öne süren M.E., Hiranur’un daha sonra kendisine kucağında silah bulunan bir fotoğrafla birlikte, "Korkuyorum ama bana emanet" şeklinde mesaj attığını belirtti.

TUTUKLU SANIK: İFTİRA ATIYORLAR

Müşteki avukatları, Hüseyin Arda Ş.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde iddiada bulunarak, bilirkişi raporunun eksik hazırlandığını ve bu nedenle ek iddianame düzenlenmesini talep etti.
Tanık beyanlarını kabul ettiğini ancak müşteki taraf avukatlarının uyuşturucu ticareti ve öldürmede kasıt iddialarını reddettiğini söyleyen Hüseyin Arda Ş., "İftira atıyorlar" şeklinde savunma yaptı.

"KIZIM UYUŞTURUCU ÇETESİNİN ELİNE DÜŞTÜ"

Bunun üzerine Hiranur Nilgün Aygar’ın annesi Gülten Tan, kızının uyuşturucu çetesinin eline düştüğünü iddia ederek, "Çevredekilere sorduğumda bir kişi dahi bu insanların iyi olduğunu söylemiyor. Üstelik yalnızca benim çocuğumu da öldürmediler. Biz bittik. En ağır cezayı almalarını istiyorum" diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Cumhuriyet savcısı mütalaa için ek süre talebinde bulunurken, mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 13 Mart tarihine erteledi.

