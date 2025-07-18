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 | Safa Keser

Türk filmlerini aratmayan olay o ilimizde yaşandı! Muhtar köylüyü kandırdı, gerçek seçimi kaybedince ortaya çıktı!

Adana'nın Feke ilçesinde dönemin muhtarının ‘Burayı alıp köy konağı yapacağız' diyerek ihaleye girip aldığı yapıya Feke Belediyesi tadilat yapıp ‘Feke Belediyesi Güzpınar Mahallesi Şehit Yusuf Özbek Köy Konağı ve Kültür Evi' talebesi astı.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 12:47
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 12:57

'nın ilçesine bağlı Güzpınar Mahallesi'nde köy konağı olarak kullanılan yapı, 2016 yılında Orman İşletmesi'nce ihaleye çıkartıldı. İddiaya göre, mahallenin muhtarı Hidayet Gedik, köy konağı yapılacağını söyleyerek köylülerin ihaleye girmesini engelledi ve köy konağını ihaleden aldı. Ancak aradan geçen yıllarda köy konağı yapılmadı ve yapı, muhtar tarafından şahsi olarak kullanıldı.

Türk filmlerini aratmayan olay o ilimizde yaşandı! Muhtar köylüyü kandırdı, gerçek seçimi kaybedince ortaya çıktı!
Türk filmlerini aratmayan olay o ilimizde yaşandı! Muhtar köylüyü kandırdı, gerçek seçimi kaybedince ortaya çıktı!

Feke Belediyesi'nin yapının bir bölümünü kiralayarak tadilat yapıp kültür evi ve halı saha oluşturduğu alana ilişkin tartışmalar, yeni muhtar Aydın Güngör'ün göreve gelmesinin ardından gün yüzüne çıktı.

"Seçimden sonra öğrendik, bina köyün değilmiş"

Güzpınar Mahallesi Muhtarı Aydın Güngör, binanın köylü adına alındığını ancak şahsi kullanımda olduğunu belirterek, "Biz bu binanın köy adına alındığını sanıyorduk. Orman İşletmesi'ne ait bir binaydı. Eski muhtar bu binayı ihale ile almış. Seçimden sonra kendi adına alındığını öğrendik. Şimdi hiçbirimiz binayı kullanamıyoruz. Belediye bu yapıyı restore etti, gençler için halı saha yaptı. İŞKUR'dan çalışan bile alındı. Ama şimdi tapu şahıs adına, kullanılmasına izin verilmiyor. Bu yapının yeniden köy halkına verilmesini istiyoruz" dedi.

Türk filmlerini aratmayan olay o ilimizde yaşandı! Muhtar köylüyü kandırdı, gerçek seçimi kaybedince ortaya çıktı!

"Köy malı dedi, inandık"

O dönem eski muhtar Hidayet Gedik ile birlikte ihaleye katıldıklarını belirten Muammer Atay, "Feke'de kahvehanede oturuyorduk. İhale saatini öğrenip geleceğini söyledi. ‘Senden başka kimse gelmesin, köy adına alacağız' dedi. Saat 11 gibi ihaleye gitti. İhale sonrası ‘köyün malı oldu' dedi. Biz de bir muhtara inandık. 7-8 sene sonra gerçek ortaya çıktı. Belediye binayı yeniledi, kültür evi yaptı, yanına saha yaptı. Herkes köy adına alındı sanıyordu. Gerçek başka çıktı" diye konuştu.

Türk filmlerini aratmayan olay o ilimizde yaşandı! Muhtar köylüyü kandırdı, gerçek seçimi kaybedince ortaya çıktı!
Türk filmlerini aratmayan olay o ilimizde yaşandı! Muhtar köylüyü kandırdı, gerçek seçimi kaybedince ortaya çıktı!

"Babamın etrafındaki herkes biliyordu"

Köy konağı olduğu belirtilen yapıya çekim sırasında gelen eski muhtar Hidayet Gedik'in oğlu Abdurrahman Gedik ise, "Herkes burada ne olduğunu biliyor. Babam herkese demişti, kendi aralarında konuşmuşlardı. Hepsi biliyor. Başka bir şey demek istemiyorum" dedi.

Türk filmlerini aratmayan olay o ilimizde yaşandı! Muhtar köylüyü kandırdı, gerçek seçimi kaybedince ortaya çıktı!
Türk filmlerini aratmayan olay o ilimizde yaşandı! Muhtar köylüyü kandırdı, gerçek seçimi kaybedince ortaya çıktı!

"Ben aldım, benim malım"

Tartışmalar sürerken, bölgeye gelen eski muhtarın ağabeyi Yusuf Gedik ise belediye tarafından tadilat bakım onarımı yapılan ‘Feke Belediyesi Güzpınar Mahallesi Şehit Yusuf Özbek Köy Konağı ve Kültür Evi' talebesi olan yapı için, "Burası benim, ben aldım. Şehidimizin adı yazıldı ama köy malı değil. Parayı Hidayet ödedi. Tapu bizim üzerimize" dedi. Bu sözlere mahalle halkı tepki göstererek, yapının tüm masraflarının belediye tarafından karşılandığını savundu.

Türk filmlerini aratmayan olay o ilimizde yaşandı! Muhtar köylüyü kandırdı, gerçek seçimi kaybedince ortaya çıktı!
ETİKETLER
#adana
#yolsuzluk
#feke
#Köy Konağı
#Orman İşletmesi
#Muhtarlar
#Yaşam
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