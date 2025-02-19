Vatandaştan

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın erişime açtığı "marketfiyati.org.tr" adlı internet sitesi ilk günden yoğun ilgi gördü. 50 bin ürünün market fiyatının anlık olarak yayınlandığı siteye bir haftada 1 milyon 760 bin kişi ziyaret etti. Sitede, 7 zincir marketteki ürünlerin o günkü fiyatını karşılaştırma imkanı sağlıyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

"marketfiyati.org.tr" web sitesinde ürün fiyatlarını görmek için satın almak istenilen ürün arama bölümüne yazılıyor. Arama sonuçlarında ürünün farklı marketlerdeki güncel fiyatları listeleniyor. Sistem üzerinden adrese en yakın marketleri de görmek mümkün. Merkez Bankası ile TÜBİTAK'ın birlikte yürüttüğü proje kapsamında geliştirilen siteyle A101, BİM, CarrefourSA, Hakmar, Migros, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve ŞOK'un verileri TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) sistemlerine aktarılıyor ve anlık yayınlanıyor. "Market Fiyatı Mobil Uygulaması"nın da yakında erişime açılması planlanıyor.

"EŞİT FİYATI DA FAHİŞ FİYATI DA ŞİKAYET EDİN"

Tüketici dernekleri, marketlerin fiyatını görerek karşılaştırma yapabildikleri "marketfiyati.org.tr" adlı internet sitesini memnuniyetle karşıladı. Tüketici dernekleri uygulamanın fahiş fiyat artışını da önleyeceğini belirttiler.