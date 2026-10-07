Veresiye değil sanki uzay üssüne personel alımı: Kahvehanedeki 13 maddelik ilan görenleri güldürdü

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İstanbul
Erzurumlu kahvehane sahibi sık sık veresiye alışveriş talebinde bulunulması üzerine ilginç bir yöntem geliştirdi. Kurnaz esnaf duvara “Veresiye için gerekli belgeler” başlığı altında bir afiş astı. Afişte yer alan şartlar ise görenleri düşündürürken güldürdü.
Kahvehaneye asılan afişte veresiye için istenen 13 şart şöyle sıralandı:
1. Kimlik fotokopisi
2. Memur kefil (En az 3 kişi)
3. İki adet Biyometrik fotoğraf (Son iki gün içinde çekilmiş)
4. Sabıka kaydı
5. Adına kayıtlı fatura
6. "E" sınıfı ehliyet
7. Maaş Bordrosu
8. Sigara kullanmadığını gösterir sağlık raporu
9. Öğrenim belgesi (En az lisans mezunu)
10. Yabancı dil belgesi (En az iki belge)
11. Kredi kartı borcu olmadığına dair banka yazısı
12. En yakın merkez camii imamından yeterlilik belgesi
13. Son sınava ait KPSS’den en az 85 aldığını gösterir sınav sonuç belgesi