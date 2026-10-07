Veresiye değil sanki uzay üssüne personel alımı: Kahvehanedeki 13 maddelik ilan görenleri güldürdü

Erzurumlu bir kahvehane sahibi, sık sık yapılan veresiye alışveriş talepleri üzerine duvara 13 maddelik şartlar içeren "Veresiye için gerekli belgeler" başlıklı bir afiş astı.

Veresiye taleplerine karşı asılan afişte toplam 13 şart sıralandı.

İstenen şartlar arasında kimlik fotokopisi, sabıka kaydı, adına kayıtlı fatura ve maaş bordrosu yer aldı.

En az 3 memur kefil ve son iki gün içinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf istendi.

En az lisans mezunu olmayı gösteren öğrenim belgesi, en az iki yabancı dil belgesi ve son KPSS'den en az 85 puan şartı koşuldu.