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Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 10:03

Veresiye değil sanki uzay üssüne personel alımı: Kahvehanedeki 13 maddelik ilan görenleri güldürdü

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde bir kahvehanede veresiye alışveriş için istenen şartlar görenleri şaşkına çevirdi. Kahvehane sahibi tarafından duvara asılan afişte veresiye alışveriş yapmak isteyen vatandaşlardan KPSS puanı, camii imamından yeterlilik belgesi ve iki yabancı dil belgesinin yanı sıra daha birçok belge istendiği belirtildi.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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Veresiye değil sanki uzay üssüne personel alımı: Kahvehanedeki 13 maddelik ilan görenleri güldürdü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 10:03

Erzurumlu sahibi sık sık veresiye alışveriş talebinde bulunulması üzerine ilginç bir yöntem geliştirdi. Kurnaz duvara “Veresiye için gerekli belgeler” başlığı altında bir afiş astı. Afişte yer alan şartlar ise görenleri düşündürürken güldürdü.

HABERİN ÖZETİ

Veresiye değil sanki uzay üssüne personel alımı: Kahvehanedeki 13 maddelik ilan görenleri güldürdü

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Erzurumlu bir kahvehane sahibi, sık sık yapılan veresiye alışveriş talepleri üzerine duvara 13 maddelik şartlar içeren "Veresiye için gerekli belgeler" başlıklı bir afiş astı.
Veresiye taleplerine karşı asılan afişte toplam 13 şart sıralandı.
İstenen şartlar arasında kimlik fotokopisi, sabıka kaydı, adına kayıtlı fatura ve maaş bordrosu yer aldı.
En az 3 memur kefil ve son iki gün içinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf istendi.
En az lisans mezunu olmayı gösteren öğrenim belgesi, en az iki yabancı dil belgesi ve son KPSS'den en az 85 puan şartı koşuldu.
"E" sınıfı ehliyet, sigara kullanmadığına dair sağlık raporu, kredi kartı borcu olmadığına dair banka yazısı ve en yakın merkez camii imamından yeterlilik belgesi talep edildi.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Veresiye değil sanki uzay üssüne personel alımı: Kahvehanedeki 13 maddelik ilan görenleri güldürdü


Kahvehaneye asılan afişte veresiye için istenen 13 şart şöyle sıralandı:
1. Kimlik fotokopisi

2. Memur kefil (En az 3 kişi)

3. İki adet Biyometrik fotoğraf (Son iki gün içinde çekilmiş)

4. Sabıka kaydı

5. Adına kayıtlı fatura

6. "E" sınıfı ehliyet

7. Maaş Bordrosu

8. Sigara kullanmadığını gösterir sağlık raporu

9. Öğrenim belgesi (En az lisans mezunu)

10. Yabancı dil belgesi (En az iki belge)

11. Kredi kartı borcu olmadığına dair banka yazısı

12. En yakın merkez camii imamından yeterlilik belgesi

13. Son sınava ait KPSS’den en az 85 aldığını gösterir sınav sonuç belgesi

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#Erzurum
#esnaf
#kahvehane
#Afis
#Veresiye
#Yaşam
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