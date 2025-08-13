Menü Kapat
Arama
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
29°
SON DAKİKA!
Yaşam
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Vicdansızlığın böylesi! Oğlunun ameliyatı için biriktirmişti: 900 bin TL'yi dolandırıcılara kaptırdı

Adana'da kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, annenin böbrek hastası çocuk için biriktirdiği 900 bin lirayı dolandırdı. Şüpheliler gerçek polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

Vicdansızlığın böylesi! Oğlunun ameliyatı için biriktirmişti: 900 bin TL'yi dolandırıcılara kaptırdı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.08.2025
10:20
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
10:20

'da yaşanan olayı vicdanları yaraladı. Şüpheliler Senem K.'ye telefonla ulaşıp adına banka hesabı açıldığını söyledi. Kadını korkutan şüpheliler, "Operasyon düzenlenecek, eve gelen polislere değerli eşyalarını ver, işlem bitince sana teslim edilecek" dedi.

AMELİYAT PARASINI ALDILAR

Kısa süre sonra eve gelen dolandırıcılar, Senem K.'den yaklaşık 900 bin TL'lik 63 gram burma bilezik, 9 tam altın ve 4 bin doları aldı. Vurgunu yapan şüpheliler ortadan kayboldu. Dolandırıldığını anlayan Senem K. ise polis merkezine giderek "Böbrek ameliyatı olacak çocuğumuz için biriktirdiğimiz paralar çalındı" diyerek şikayetçi oldu.

Vicdansızlığın böylesi! Oğlunun ameliyatı için biriktirmişti: 900 bin TL'yi dolandırıcılara kaptırdı

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Olayla ilgili çalışma başlatan Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ve saha incelemesi sonucu şüphelilerin kiralık araçla olay yerine geldiğini ve 'a gittiklerini belirledi. Eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler E.S. (48) ve A.A.'yı (23) Kozan ilçesinde, K.Ç.'yi (22) ise Sarıçam ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin saklandığı yerde 72 bin TL ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. ve K.Ç. tutuklandı, E.S. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

