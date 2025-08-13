Alkollü sürücü dehşet saçtı! Korkunç kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Adana'da inşaatını denetlediği sırada alkollü bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybedip çarpması sonucu hayatını kaybeden müteahhitin öldüğü kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Müteahhit Şenol'a çarparak ölümüne neden olan otomobillin sürücüsü Fırat Ö. ile Gökhan K. tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Gökhan K. sorgusunun ardından serbest bırakılırken, alkollü olduğu belirtilen Fırat Ö, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.