Şanlıurfa'da amca ile yeğenin öldüğü kavga anı kamerada

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Bozdere Mahallesi'nde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada yeni bir gelişme yaşandı. Amca Murat Seçme (50) ve yeğeni Mehmet Gülü Seçme‘nin (30) hayatını kaybettiği, Murat Seçme (28) ile Emel S.'nin ise yaralandığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde evin önünde yaşanan tartışma ve ardından bölgeye hızlıca gelen siyah bir otomobilden inenler yer alıyor. Silah seslerinin de duyulduğu görüntülerde bazı şahısların kaçarak saklanmaya çalıştıkları gözlendi.