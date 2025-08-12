İki grup arasında çıkan kavgada kan aktı: Ölü ve yaralılar var

Erzurum'un Palandöken ilçesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı.

Kavga sırasında A.Y. göğsünden, E.Y. ise sırtından bıçaklandı. Bu arada olay yerine yakın bölgede bulunan ve kavgaya müdahale etmek isteyen bekçi elinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri ambulanslarla yaralıları hastaneye kaldırdı.

KURTARILAMADI

Hastanede yapılan müdahalede, yaralılardan A.Y. hayatını kaybetti. Yaralılardan E.Y.'nin durumunun ağır, bekçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası polis geniş çaplı bir inceleme ve soruşturma açtı, olaya karışan şüphelilerle ilgili gözaltı çalışması başlattı.