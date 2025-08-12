Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Hatay'da korkunç olay! Kopan parmağını gece karanlığında fenerlerle aradılar

Hatay'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün parmağı koptu. Hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün parmağının yok olduğunun fark edilmesi üzerine olay yerinde arama çalışması başlatıldı ve gece karanlığında telefon feneriyle bulunan parmak hastaneye götürüldü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hatay'da korkunç olay! Kopan parmağını gece karanlığında fenerlerle aradılar
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 09:25
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 09:25

Defne ilçesinde seyir halde ilerleyen ile aynı şeritte olan motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü H.A. yaralandı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Durum Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine ve ekipleri sevk edildi.

Hatay'da korkunç olay! Kopan parmağını gece karanlığında fenerlerle aradılar

Sağlık ekipleri sürücü H.A.’yı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken parmağının bir parçasının koptuğunu fark etti. Yaralı sürücü H.A. hastaneye götürülürken vatandaşlar kopan parmağı aramaya başladılar. yerinde kopan parmağı arayan görevliler, yolu kapatarak telefon fenerleriyle arama yaptılar.

Motosiklet sürücüsü H.A'nın kopan parmağını bulan görevliler, parmak canlı kalsın diye buz küplerinin içine koyarak hastaneye götürdü. Vatandaşların telefon feneriyle kopan parmağı aradıkları anlar kameraya yansıdı.

Hatay'da korkunç olay! Kopan parmağını gece karanlığında fenerlerle aradılar

BUZUN İÇİNE KOYUP HASTANEYE GÖTÜRDÜLER

Kaza sonrası kopan parmağın telefon feneriyle aranarak bulunduğunu ifade eden vatandaş Utku Kartal, "Ben buraya alışveriş yapmak için markete geldim. İçerideyken büyük bir ses geldi. Motosiklet ile otomobil çarpıştı. Bayağı kalabalık oluştu. Kaza sonrası kopan parmağı, telefon feneriyle arama başladılar. Motosiklet sürücüsünün parmağı kopmuştu. Kopan parmağı telefon feneriyle arayıp buldular. Parmağı bulduktan sonra canlı kalsın diye buzun içine koyup hastaneye götürdüler" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Halit Yukay'ın deniz kazasında flaş detay ortaya çıktı! Liman kamerasında dikkat çeken görüntü
ABD'de helikopter kazası: Can kayıpları var
ETİKETLER
#Otomobil
#kaza
#polis
#yaralı
#uygulama
#ambulans
#Motosiklet Güvenliği
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.