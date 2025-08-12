Menü Kapat
 Suat Vilgen

Halit Yukay'ın deniz kazasında flaş detay ortaya çıktı! Liman kamerasında dikkat çeken görüntü

Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek için denize açılan 43 yaşındaki iş insanı Halit Yukay’ın kayboluşunun üzerinden yedi gün geçerken, kazaya ilişkin soru işaretleri yeni görüntülerle aydınlanmaya başladı.

Ekol TV
12.08.2025
08:07
12.08.2025
08:14

Halit Yukay’ın kaybolduğu deniz kazasında arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bursa, Çanakkale ve Samsun’dan gelen toplam 13 kurbağa adam, su altına dalarak iş insanının izine ulaşmaya çalışıyor. Şu ana kadar sonuç alınamazken, aramaların ilerleyen günlerde İzmir Emniyeti’nden getirilecek ROV (uzaktan kumandalı su altı aracı) ile derinleştirileceği öğrenildi.

GEMİDE İZLER BULUNDU, KAPTAN TUTUKLANDI

Ekol TV'nin haberine göre olay günü Çanakkale’den Kocaeli’ye giden kuru yük gemisinin kaptanı C.T., ifadesinde saat 17.10 sularında denizde bazı parçalar ve bir can simidi gördüğünü, kontrol amacıyla daire çizdiğini ancak canlı emaresine rastlamadığı için seyrine devam ettiğini belirtti. Ancak soruşturma, geminin Marmara Adası açıklarında rotasından saparak dairesel manevra yaptığını, baş kısmında sürtünme izleri bulunduğunu ortaya çıkardı.

KAPTANIN HAREKETLERİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Kocaeli Limanı’na giriş yapan geminin kaptanı ve bir personelin baş kısımda inceleme yaptığı anlar liman güvenlik kameralarına yansıdı. Sahil Güvenlik’e herhangi bir ihbarda bulunulmadığı da tespit edildi. Daha önce “taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla gözaltına alınan C.T., adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakılmıştı. Ancak savcılığın itirazı üzerine İstanbul’da tutuklandı.

SON GÖRÜŞMESİ KIVANÇ TATLITUĞ İLE

Halit Yukay’ın denize açılmadan önceki son telefon görüşmesini yaptığı kişinin arkadaşı olduğu belirlendi. Tatlıtuğ’un da arama-kurtarma çalışmalarına destek verdiği öğrenildi. 4 Ağustos günü saat 15.10’da Yalova’dan tek başına yola çıkan Yukay, akşam saatlerinde haber alınamayınca başlatılan aramalarda Marmara Adası açıklarında parçalanmış ve yarı batık haldeki “Graywolf” isimli teknesi bulunmuştu.

