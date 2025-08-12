Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle daha geniş bir alana yayıldı. Alevler her geçen dakika şiddetlenirken, yangına müdahale aralıksız devam ediyor. Yoğun duman nedeniyle uçuşlar durdu, tahliyeler başladı, Çanakkale Boğaz'ı tek taraflı kapatıldı. Mahsur kalan 187 vatandaşımız denizden ve 161 vatandaşımız ise Sahil Güvenlik kara araçları ile karadan olmak üzere toplam 348 vatandaş bölgeden tahliye edildi. Öte yandan Edirne Enez'deki yangın da şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüdü. Burada da yüzlerce kişi tahliye edildi. İşte yangın bölgesinde son durum...