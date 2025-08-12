ALEVLER ETKİSİNİ ARTTIRIYOR
Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle daha geniş bir alana yayıldı. Alevler her geçen dakika şiddetlenirken, yangına müdahale aralıksız devam ediyor. Yoğun duman nedeniyle uçuşlar durdu, tahliyeler başladı, Çanakkale Boğaz'ı tek taraflı kapatıldı. Mahsur kalan 187 vatandaşımız denizden ve 161 vatandaşımız ise Sahil Güvenlik kara araçları ile karadan olmak üzere toplam 348 vatandaş bölgeden tahliye edildi. Öte yandan Edirne Enez'deki yangın da şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüdü. Burada da yüzlerce kişi tahliye edildi. İşte yangın bölgesinde son durum...
ÇANAKKALE'DE VİLLALAR KÜLE DÖNDÜ
Çanakkale'de tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor. Yangında büyük zarar gören Güzelyalı bölgesindeki villalardaki zarar sabah saatlerinde dron ile görüntülendi. Güzelyalı bölgesindeki villalarda yaşanan hasar ise sabahın erken saatlerinde dron ile görüntülendi. Yangının acı bilançosu dron görüntülerine yansıdı.
BOLU YANGINI KISMEN KONTROL ALTINDA
Bolu Valiliği koordinesinde başlatılan çalışmalara; Orman Genel Müdürlüğü’ne ait 4 helikopter, 30 arazöz, 2 itfaiye aracı, 9 su ikmal aracı, 18 ilk müdahale aracı, 8 pikap ve 7 iş makinesi ile 185 Orman Bölge Müdürlüğü personeli, 5 AFAD personeli, 14 itfaiye personeli, 16 jandarma personeli katıldı. Bölge halkı da ekiplere destek verdi.
Yangına havadan ve karadan etkin şekilde müdahale edilirken, ekiplerin yoğun çabası sonucunda alevler gece saatlerinde kısmen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor.
EDİRNE'DE VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ
Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren Köyünde dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden orman yangınına günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan da müdahale başladı. Havadan ve karadan söndürme çalışmalarının devam ettiği bölgede, yangının büyük oranda kontrol altına alındığı öğrenildi. Gülçavuş köyü ve sahilinde yaşayanlar tedbir amaçlı tahliye edilirken, sahilde bazı yazlıkların, köyde ise ev ve ahırların yandığı bildirildi. Yangını kontrol altına almak için Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi, Keşan, İpsala ve Enez ile çevre il ve ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri alevlere müdahalesini sürdürüyor.
ÇANAKKALE- EZİNE KARAYOLU TRAFİĞE AÇILDI
Vali Toraman, yaptığı açıklamada, “Çanakkale- Ezine karayolu kontrolü olarak, tek şeritten, çift yönlü olarak trafiğe açılmıştır. Lütfen trafik ekiplerinin yönlendirmelerine riayet edelim. Trafikte dikkatli seyredelim” diye konuştu.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR
Çanakkale Valisi Ömer Toraman sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Çanakkale merkez Çınarlı yangınına gece boyunca karadan 79 arazöz, 39 itfaiye, 11 dozer, 92 diğer araçlar ve 770 personel ile müdahaleye devam edilmektedir. Havanın aydınlanması ile birlikte hava araçları da müdahaleye başlayacaktır. Bütün ekipler büyük bir gayretle çalışıyor” dedi.