Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Resim

Canlı Anlatım CANLI ANLATIM

12.08.2025

ALEVLER ETKİSİNİ ARTTIRIYOR

 Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle daha geniş bir alana yayıldı. Alevler her geçen dakika şiddetlenirken, yangına müdahale aralıksız devam ediyor. Yoğun duman nedeniyle uçuşlar durdu, tahliyeler başladı, Çanakkale Boğaz'ı tek taraflı kapatıldı. Mahsur kalan 187 vatandaşımız denizden ve 161 vatandaşımız ise Sahil Güvenlik kara araçları ile karadan olmak üzere toplam 348 vatandaş bölgeden tahliye edildi. Öte yandan Edirne Enez'deki yangın da şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüdü. Burada da yüzlerce kişi tahliye edildi. İşte yangın bölgesinde son durum... 

İkon
Tarih 08:34

ÇANAKKALE'DE VİLLALAR KÜLE DÖNDÜ

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor. Yangında büyük zarar gören Güzelyalı bölgesindeki villalardaki zarar sabah saatlerinde dron ile görüntülendi. Güzelyalı bölgesindeki villalarda yaşanan hasar ise sabahın erken saatlerinde dron ile görüntülendi. Yangının acı bilançosu dron görüntülerine yansıdı.

Tarih 08:21

BOLU YANGINI KISMEN KONTROL ALTINDA

Bolu Valiliği koordinesinde başlatılan çalışmalara; Orman Genel Müdürlüğü’ne ait 4 helikopter, 30 arazöz, 2 itfaiye aracı, 9 su ikmal aracı, 18 ilk müdahale aracı, 8 pikap ve 7 iş makinesi ile 185 Orman Bölge Müdürlüğü personeli, 5 AFAD personeli, 14 itfaiye personeli, 16 jandarma personeli katıldı. Bölge halkı da ekiplere destek verdi.

Yangına havadan ve karadan etkin şekilde müdahale edilirken, ekiplerin yoğun çabası sonucunda alevler gece saatlerinde kısmen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor.

İkon
Tarih 07:58

EDİRNE'DE VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren Köyünde dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden orman yangınına günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan da müdahale başladı. Havadan ve karadan söndürme çalışmalarının devam ettiği bölgede, yangının büyük oranda kontrol altına alındığı öğrenildi. Gülçavuş köyü ve sahilinde yaşayanlar tedbir amaçlı tahliye edilirken, sahilde bazı yazlıkların, köyde ise ev ve ahırların yandığı bildirildi. Yangını kontrol altına almak için Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi, Keşan, İpsala ve Enez ile çevre il ve ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri alevlere müdahalesini sürdürüyor.

Tarih 07:56

ÇANAKKALE- EZİNE KARAYOLU TRAFİĞE AÇILDI

Vali Toraman, yaptığı açıklamada, “Çanakkale- Ezine karayolu kontrolü olarak, tek şeritten, çift yönlü olarak trafiğe açılmıştır. Lütfen trafik ekiplerinin yönlendirmelerine riayet edelim. Trafikte dikkatli seyredelim” diye konuştu.

İkon
Tarih 07:55

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Çanakkale Valisi Ömer Toraman sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Çanakkale merkez Çınarlı yangınına gece boyunca karadan 79 arazöz, 39 itfaiye, 11 dozer, 92 diğer araçlar ve 770 personel ile müdahaleye devam edilmektedir. Havanın aydınlanması ile birlikte hava araçları da müdahaleye başlayacaktır. Bütün ekipler büyük bir gayretle çalışıyor” dedi.

 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.