Özel harekatın deposundaki mühimmatı tek tek satmışlar! Şoke eden detaylar: El bombaları, silahlar, mermiler...

Adana Emniyet'inde Özel Harekat Şube Müdürlüğü' deposundaki el bombaları ile çeşitli çaptaki mermileri sattıkları iddia edilen 4'ü polis memuru 3'ü emekli polis memuru, 1'i meslekten ihraç polis, 1'i de avukat toplam 10 kişi hakkında 41 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı.

Emniyetin silah deposundaki el bombaları ile mermileri satan ve etkin pişmanlık yasasından faydalanmak için başvuran polis memuru Oğuzhan K. "Yurt dışı görevi sırasında iddia ve şans oyunları oynamaya başladım. Kaybedince bankalardan 1 milyon 500 bin lira kredi çektim. Bankalar tekrar kredi vermeyince 2022 yılından itibaren borçlarımı ödemek için peyderpey depodaki fişekleri satmaya başladım" dediği öğrenildi.

"DEPODA SAYIM YAPILDI"

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü Depo Büro Amirliği'ndeki görevli bazı polis memurları, deponun sayım, dağıtım ve bakımı ile temizliğinden sorumlu görevli polis memuru Oğuzhan K.'nin mesai saatleri içinde depoya girildiği sırada görevlilerin denetimini engelleyecek tarzda "Burada sıkıntı yok yazışma işlerine bakın ben hallediyorum" dediği, mesai saatleri dışında da şube müdürlüğü yerleşkesine gelerek depoya girdiği, bazı temizlik işleri sonrasında düzenli bırakılan malzemelerin daha sonra dağınık olarak bırakıldığını görünce durumu emniyet müdürlüğüne ilettiler.

BOŞ KASALARI DOLU GİBİ GÖSTERMİŞLER

Bu şüpheler üzerine 28 Kasım 2024'te Oğuzhan K.'nin bulunmadığı sırada depoda sayım yapıldı. Kabaca yapılan sayım sonucunda, savunma tipi el bombalarının toplam 3 sıra dikey şekilde bulunan kasaların en alt kısımlarına 8 adet boş sandık konulmak üzere dolu ve tam görünümü verildiği görüldü. 7.62x51 mm çapındaki fişekler kontrol edildiğinde çok sayıda boş kasanın dolu olanların aralarına konularak dolu ve tam gösterilmek istendiği, ayrıca bu kasaların önlerine başka malzemelere ait daha büyük kasalar konularak açıkça engel oluşturulmak istendiği belirlendi. 9x19 mm çapındaki fişeklerde de ETMYS kaydında bulunan çok sayıda eksik fişek olduğu tespit edildi.

"239 EL BOMBASI, 262 BİN MERMİ SATMIŞ"

Bu durumun sıralı amirlere bildirilmesi üzerine depoda detaylı sayım yapıldı. Sayım neticesinde 239 adet savunma tipi el bombası, 59 bin adet 7.62x51 mm çapında fişek, 203 bin adet 9x19 mm çapında fişeğin eksik olduğu belirlendi. Sayımın artından tutanak tutulmasının ardından görüşülen depo görevlisi polis memuru Oğuzhan K., suçunu itiraf ederek, sayısını bilmediği 9 mm fişeklerin bir kısmını şube müdürlüğünde geçmiş tarihlerde görevli olan ve kamu görevinden ihraç edilen eski polis memuru Yaşar Y.'ya, el bombaları, 9 mm ve 7.62x51 mm çaplı fişekleri de yine Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda geçmiş tarihlerde görevli olan ve şu anda Mersin Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde devriye ekiplerinde görevli polis memuru Ali M.'ye para karşılığında sattığını itiraf etti.

ÇELİK YELEKLER, ŞARJÖRLER, MERMİLER...

Bu itiraflar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında yapılan aramalarda, Oğuzhan K.'nın evinde 345 adet mermi ele geçirildi. Oğuzhan K'nın el bombası ve mermileri sattığını iddia ettiği eski polis memuru Yaşar Y. yakalandı, evinde 1 tabanca ve şarjör ile 15 mermi bulundu. Oğuzhan K.'nın el bombaları ile mermileri sattığını öne sürdüğü polis memuru Ali M. ise avukatı Murat Y.'nin Adana'daki ofisinden çıkıp otomobiline binerken yakalandı. Av. Murat Y.'nin ofisinde yapılan aramada 6 tabanca, 11 şarjör, 1632 adet mermi, 12 balistik yelek, 138 savunma tipi el bombası ve dijital materyaller ele geçirildi. Polis memuru Ali M.'nin otomobilinde ise 49 tabanca, 5 bin 579 mermi, 146 şarjör, 3 çelik yelek, 3 çelik plaka, 2 balistik kask parçası, 22 kabza kapağı bulundu. Ayrıca, araçta bulunan el çantasında da çok sayıda silah devrine ilişkin noterlerce düzenlenmiş sözleşmeler ve vekaletnameler, silah devri hususunda düzenlenmiş dilekçeler, başka şahıslara ait silah taşıma ruhsatları ele geçirildi. Polis memuru Ali M.'nin eşinin Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde başkomiser olarak görev yapan Z.T.M. olduğu ortaya çıktı.

Polis memuru Ali M.'nin avukatı olduğu iddia edilen ve ofisinde çok sayıda silah bulunan Av. Murat Y., Mersin'in Tarsus İlçesi Yenice Mahallesi'nde yakalandı. Av. Murat'ın aracında 2 adet şarjör ve 26 mermi bulundu.

Emniyet Müdürlüğü'ne ait silahların ve mermilerin satılması için Döşeme Mahallesi'nde polis memurları Kudret B., Ali K. Ve Ali M.'nin ortak olduğu Ali K.'nın kayınbabası Nazmi K. adına açılan avcılık ve balıkçılık malzemeleri satılan iş yerine operasyon yapıldı. İş yerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 50 mermi, 42 şarjör, 40 biber gazı, 5 elektro şok, 2 çelik yelek çok sayıda farklı şahıslara ait silah taşıma ruhsatları bulundu. Ali K.'ın evinde 2 bin 604 mermi, 2 silah, 1 şarjör, 50 mermi, Kudret B.'nın aracında ise 1 kuru sıkı tabanca, 2 şarjör 10 kuru sıkı mermisi ele geçirildi.

Soruşturma devam ederken Adana Özel Harekat Bölge Müdürlüğü yerleşkesi içinde acil durumlarda kullanılmak üzere oluşturulmuş zırhlı trayler içinde 1 çanta içinde 3'ü ruhsatsız 21 tabanca daha ele geçirildi. Silah ticaretine karıştıkları öne sürülen Sabri K., emekli polis memurları Eyyüp T., Harun Y. ve Refik G' de gözaltına alındı.

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

Soruşturma sonunda polis memurları Oğuzhan K., Ali K., Ali M., Kudret B., polislikten ihraç edilen Yaşar Y., emekli polis memuru Eyyüp T., ile Av. Murat Y. tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Savcısı, Adana Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün silah deposundaki el bombaları ile mermilerin görevli polis memurları tarafından satılması ile ilgili soruşturmasını tamamladı. Savcı, 4'ü polis memuru 1'i avukat 3'ü emekli polis memuru, 1'i de polislikten ihraç edilen toplam 10 kişi hakkında 'Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma ve El Değiştirme, 1. fıkrada yazılı fiilleri iki ya da daha çok kişinin toplu olarak işlemesi, zimmet, izinsiz olarak bıçak veya diğer aletleri ülkeye sokma imal etme veya nakletme" suçlarından iddianame hazırladı. Savcı sanıklardan polis memuru Oğuzhan K'nin 41 yıl 6 ay, sanık Refik Ö.'nün 22 yıl 6 ay, diğer sanıkların ise 35 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını istedi.

1 MİLYON 90 BİN LİRA PARA GÖNDERDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Adana 7.Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame yapılan incelemenin ardından kabul edildi. 28 sayfadan oluşan iddianamede soruşturmanın nasıl başladığı, yapılan aramalar, ele geçirilen suç eşyalarına ilişkin kriminal uzmanlık raporuna, el konulan silahlara ilişkin açıklamalar ve değerlendirmelere, şüphelilerin cep telefonlarında yapılan ön inceleme ve ifadeleri ile HTS kayıtlarına, zimmet raporuna yer verildi. İddianamede, sanıklardan polis memuru Ali M.'nin Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün deposundaki silahları sattığı iddia edilen polis memuru Oğuzhan K.'ye farklı tarihlerde olmak üzere toplamda 1 milyon 90 bin lira para gönderdiği belirtildi.

ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANMAK İÇİN BAŞVURDU

Polis memuru Oğuzhan K.'nin zimmetine geçirerek sattığı emniyetin deposundaki el bombaları ile farklı çaplarda mermilerin bedelinin toplam 1 milyon 540 bin lira olduğuna dikkat çekildi. Sanık polis memuru Oğuzhan K.'nin bu bedeli ödeyerek etkin pişmanlıktan faydalanmak için Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğu belirtildi.

Oğuzhan K. ifadesinde suçunu itiraf ederek el bombalarını ve mermileri kimlere sattığını ayrıntılı olarak anlattı. 2018 yılında Adana Özel Harekat Şube Müdürlüğü Depo Büro Amirliği'nde depo memuru olarak görev yaptığını belirten Oğuzhan K., 2021 yılı Mart veya Nisan ayında yurt dışı görevi olarak Bağdat'a gittiğini burada iddia işine bulaştığını, bunun için bankalardan kredi çektiğini, borçlarını kapatamayınca aklına çalıştığı depodaki mermileri satarak borçlarını ödemek geldiğini söyledi. Mermileri önce polis memuru Yaşar Y.'a sattığını, Yaşar A.'nın meslekten ihraç edilmesi sonrası 9 bin mermiyi Ali M.'ye sattığını itiraf eden Oğuzhan K., 84 el bombasını da yine Ali M.'ye sattığını söyledi. Sanıklar önümüzdeki günlerde yargılanmaya başlayacak.