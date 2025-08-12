Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu! Feci kaza kamerada

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Uluabat Mahallesi Sütaş Fabrikası yakınlarında gece saat 02.25'te meydana gelen kazada, 85 yaşındaki bir adam aracının lastiği patlayınca aracını benzinliğe park edip yolun karşısındaki lastikçiye yürüdü. Lastikçiye ulaşıp derdini anlatan yaşlı adam dönüş yolunda tekrar karşıya geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin aslen Aydınlı olduğu ve Bursa’da ikamet ettiği bildirildi.