Vicdansızlığın böylesi! Yavru kedileri poşete koyup çöpe atmışlar: Görevliler son anda fark etti

İstanbul
Mersin'de geri dönüşüm tesisinde pres makinesine gidecek malzemelerin arasından 5 yavru kedi bulundu. Ölümden kurtarılan kediler koruma altına alındı.
Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma Tesisinde çalışan işçiler, geri dönüşüm için ayrıştırma yaparken karton kutuların arasında bir poşetin içinde 5 yavru kedi buldu.
Kedileri güvenli bir alana taşıyan çalışanlar, durumu hemen Yenişehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine haber verdi.
Yapılan kontrollerin ardından yavru kediler, merkezde bulunan ve zaten 2 yavrusu olan bir anne kedinin yanına yerleştirildi. Anne kedi, yeni yavruları kabul ederek toplamda 7 kediye annelik yapmaya başladı.