Vicdansızlığın böylesi! Yavru kedileri poşete koyup çöpe atmışlar: Görevliler son anda fark etti

Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma Tesisinde çalışan işçiler, geri dönüşüm için ayrıştırma yaparken karton kutuların arasında bir poşetin içinde 5 yavru kedi buldu.

Kedileri güvenli bir alana taşıyan çalışanlar, durumu hemen Yenişehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine haber verdi.

ARTIK 7 YAVRUYA ANNELİK YAPACAK

Yapılan kontrollerin ardından yavru kediler, merkezde bulunan ve zaten 2 yavrusu olan bir anne kedinin yanına yerleştirildi. Anne kedi, yeni yavruları kabul ederek toplamda 7 kediye annelik yapmaya başladı.