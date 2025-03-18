Kedi mamasıyla aslan beslemişler! 1 ay karantinada kaldı

İzmir’in Torbalı ilçesinde güvenlik güçleri tarafından bir çiftliğe yapılan baskında ele geçirilen yavru aslan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’na teslim edildi. Henüz 10 aylık olduğu tahmin edilen ve uygun olmayan şartlarda yalnızca kedi maması ile beslendiği belirlenen yavru aslan bir ay süren tedavi ve bakımın ardından kendini toparladı.

KEDİ MAMASIYLA BESLEMİŞLER

Uygun olmayan şartlarda tutulduğu ve kedi maması ile beslendiği belirlenen erkek yavru aslan, bir ay boyunca karantinada tutuldu. 62 kilogram ağırlığındaki aslan için uygun beslenme programı hazırlandı, bağışıklığının güçlenmesi için gerekli tedaviler uygulandı. Yavru aslanın isminin, gelecek günlerde yapılacak anket sonucu İzmirlilerin oyları ile belirlenmesi planlanıyor.