Video uğruna ölüyordu! İki ayağını kırdı yine de ders almadı: İyileşince devam edeceğim

İstanbul’da ekstrem sporlarla ilgilenen İbrahim Koyuncu, tutunduğu bir üst geçidin altından karşıdan karşıya geçmeye çalışırken yere düşüp ayaklarını kırmıştı. Hastanede tedavisi devam eden Koyuncu, yaptığı sporun bir bağımlılık olduğunu ve iyileşince yeniden yapacağını söyledi.

İstanbul’da yaşayan 25 yaşındaki İbrahim Koyuncu, yaklaşık bir yıldır ekstrem sporlarla ilgileniyor. Yükseklerde gerçekleştirdiği tehlikeli hareketlerle izleyenlerin nefesini kesen Koyuncu, "Adrenalinde hayat buluyorum" diyerek risklere rağmen bu tutkudan vazgeçmiyor.

DÜŞME ANI KAMERADA

Son olarak 6 Mart’ta Kadıköy’de bir üst geçidin altına tutunarak karşıya geçmeye çalışırken yaklaşık 7 metreden düşen Koyuncu, her iki ayağını da kırdı. Hastaneye kaldırılan Koyuncu’nun düşme anı, arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"İYİLEŞİNCE İNŞALLAH YENİDEN YAPACAĞIM"

Adrenalini çok sevdiğini dile getiren İbrahim Koyuncu, "Ben bir senedir bu spora merak saldım. Adrenalinde hayat buluyorum, seviyorum. Ölüm tehlikesi ve sakatlık tehlikesinin olduğunu biliyorum, biliyorum ama vazgeçemiyorum. Bu bir bağımlılık. Ailem ve yakınlarım bu sporu çok bırakmamı istedi ama ben bırakmak istemiyorum. Ayağım sakatlandı ama iyileşince inşallah yeniden yapacağım. Çok daha yüksek ve tehlikeli yerler de yaptım ama düşmedim, ilk defa oldu" dedi.