Virajda kafa kafaya çarpışma: Yaralılar var

İstanbul
Bursa'nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde can pazarı yaşandı. İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı.
Kaza saat 22.30 sıralarında Cerrah Mahallesi Kıran Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmail G.(51) yönetimindeki 16 NNF 67 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ekrem A.(62) yönetimindeki 16 AAL 822 plakalı otomobil ile virajda kafa kafaya çarpıştı.
Kaza sonucu 16 NNF 67 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçtaki yolcular Hayriye G.(67), Halil G.(69) ve Fatma G.(19) yaralandılar. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.