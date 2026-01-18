Virajda kaydı, faciayı kıl payı atlattı! Tehlike anları kameralarda

Çorlu-Ergene yolu üzerinde, Çorlu istikametine seyreden bir aracın sürücüsü virajdan dönerken direksiyon hakimiyetini kaybedince kayarak karşı şeride savruldu. Bu sırada karşı yönden gelen bir otomobil sürücüsü kazayla burun buruna kaldı. Sürücü, kıl payı atlattığı anlara ilişkin, yolun kaygan olduğuna dikkat çekti ve dikkatli olunması çağrısında bulundu.

