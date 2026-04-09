Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Whatsapp'ta yeni tuzak: 'Kredi kazandınız' mesajıyla vurgun yaptılar! 3 şüpheli tutuklandı

Düzce’de bir vatandaşı WhatsApp üzerinden "hibe kredi" yalanıyla 1 milyon 58 bin TL dolandıran şebekeye yönelik Kocaeli ve İzmir’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, çetenin hesaplarında 8 milyon liralık hareketlilik tespit edildi.

Whatsapp'ta yeni tuzak: 'Kredi kazandınız' mesajıyla vurgun yaptılar! 3 şüpheli tutuklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 18:36
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 18:36

Düzce'de olay 50 yaşındaki F.S.’nin telefonuna gelen sahte bir mesajla başladı. "Yüksek miktarda hibe kredi elde ettiniz" vaadine kanan vatandaş, kendisine verilen IBAN numarasına parça parça toplamda 1 milyon 58 bin 400 lira gönderdi. Parayı yatırdıktan sonra şahıslara ulaşamayan F.S., dolandırıldığını anlayınca soluğu jandarmada aldı.

Whatsapp'ta yeni tuzak: 'Kredi kazandınız' mesajıyla vurgun yaptılar! 3 şüpheli tutuklandı

HESAPLARDA 8 MİLYON LİRALIK HAREKETLİLİK TESPİT EDİLDİ

Şikayet üzerine Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kullandığı telefon numaralarından yola çıkarak kimlik ve adres tespiti yaptı.
Yaklaşık 2 ay süren çalışmaların ardından Kocaeli'de 4 ve İzmir'de 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler; 55 yaşındaki E.Ş., 48 yaşındaki H.S.K., 45 yaşındaki V.E., 26 yaşındaki B.N.A. ve 46 yaşındaki E.Y'yi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında ilgili kurumlar ve bankalarla yapılan yazışmalar neticesinde, şüphelilerin hesaplarında son 1 aylık dönemde yaklaşık 8 milyon liralık para giriş ve çıkışı olduğu belirlendi.

Whatsapp'ta yeni tuzak: 'Kredi kazandınız' mesajıyla vurgun yaptılar! 3 şüpheli tutuklandı

3 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.S.K., E.Ş. ve E.Y., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Diğer şüpheliler B.N.A. ve V.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

