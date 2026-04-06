Yedi üniversite bitirdi, kadro alamayınca 'İntikam' için dolandırıcı oldu! Meslektaşlarını 521 milyon TL dolandırdı

Gaziantep Üniversitesi Oğuzeli Meslek Yüksekokulu’nda görev yapan öğretim görevlisi Mehmet Ali Y., kariyerinde yükselmek amacıyla Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna geçmek için başvuruda bulundu.
Ancak beklediği onayı alamayan Mehmet Ali Y., iddiaya göre bu durumu bir intikam meselesine dönüştürerek akademik çevresini ve esnafları hedef alan devasa bir dolandırıcılık şeması kurdu.
İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin 3 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu, Mehmet Ali Y.’nin sıradan bir dolandırıcı olmadığı ortaya çıktı. 7 üniversite bitiren ve 8’incisine devam eden şüphelinin, mağdurlara imzalattığı senetlerde imza ile yazı arasında bilinçli boşluklar bıraktığı, borçlu ve alacaklıyı birbirini tanımayan kişilerden seçerek izini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, aralarında bir fakülte dekanı (profesör) ve 3 doçentin de bulunduğu 7 kişinin toplamda 521 milyon TL dolandırıldığı tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda profesyonel ekipmanlar ele geçirildi:
Olayın vahameti üzerine Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı geniş çaplı inceleme başlattı. İcra takibine sokulan çek ve senetlere ivedilikle itiraz edilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet Ali Y. ve beraberindeki 11 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.