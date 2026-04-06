Yedi üniversite bitirdi, kadro alamayınca 'İntikam' için dolandırıcı oldu! Meslektaşlarını 521 milyon TL dolandırdı

Gaziantep'te doktor öğretim üyesi kadrosuna atanamayan bir öğretim görevlisi, aralarında dekan ve doçentlerin de bulunduğu meslektaşlarını hedef aldı. 7 üniversite bitiren "dahi" dolandırıcı, sahte çek ve senetlerle 521 milyon liralık vurgun yaptı.

GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 17:36
|
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 17:36

Gaziantep Üniversitesi Oğuzeli Meslek Yüksekokulu’nda görev yapan öğretim görevlisi Mehmet Ali Y., kariyerinde yükselmek amacıyla Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna geçmek için başvuruda bulundu.

Ancak beklediği onayı alamayan Mehmet Ali Y., iddiaya göre bu durumu bir intikam meselesine dönüştürerek akademik çevresini ve esnafları hedef alan devasa bir dolandırıcılık şeması kurdu.

7 DİPLOMALI ŞÜPHELİNİN ŞEYTANİ YÖNTEMİ

İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin 3 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu, Mehmet Ali Y.’nin sıradan bir dolandırıcı olmadığı ortaya çıktı. 7 üniversite bitiren ve 8’incisine devam eden şüphelinin, mağdurlara imzalattığı senetlerde imza ile yazı arasında bilinçli boşluklar bıraktığı, borçlu ve alacaklıyı birbirini tanımayan kişilerden seçerek izini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi.

OPERASYONUN BİLANÇOSU: 521 MİLYON TL

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, aralarında bir fakülte dekanı (profesör) ve 3 doçentin de bulunduğu 7 kişinin toplamda 521 milyon TL dolandırıldığı tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda profesyonel ekipmanlar ele geçirildi:

  • Çok sayıda sahte çek ve senet,
  • Kağıt kesme makineleri ve tarayıcılar,
  • Evrak inceleme mercekleri ve dijital teleskoplar.
BAKANLIKLAR HAREKETE GEÇTİ

Olayın vahameti üzerine Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı geniş çaplı inceleme başlattı. İcra takibine sokulan çek ve senetlere ivedilikle itiraz edilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet Ali Y. ve beraberindeki 11 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Bolat duyurdu: İslam dünyasının Türkiye dış ticaretindeki payı yüzde 26’yı aştı
Canlarını hiçe saydılar! Sunrooftan sarkan magandalar trafiği birbirine kattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden aday olabilir mi? Efkan Ala tartışmalara son noktayı koydu: 'Meclisimizin prosedürü belli...'
