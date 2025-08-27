Menü Kapat
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Yabancı uyruklu şahıs ustasını bıçaklayarak ağır yaraladı!

Konya'nın Karapınar ilçesinde korkunç bir bıçaklı saldırı yaşandı. İnşaat ustası H.Y., yanında çalışan yabancı uyruklu bir kişi tarafından aracında karnından bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan H.Y.'nin hayati tehlikesi sürüyor...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 19:10
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 19:13

'nın ilçesinde meydana gelen bıçaklı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı. Olay, ilçeye bağlı Reşadiye Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat ustası H.Y., yanında çalışan ve isminin Mahmut olduğu öğrenilen yabancı uyruklu şahıs tarafından aracında karnından bıçaklanarak ağır yaralandı.

AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan H.Y., ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

H.Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, saldırının faili olduğu değerlendirilen Mahmut isimli şüpheli şahıs, kısa sürede Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

