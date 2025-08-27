Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde korkutan yangın: Tahliye edildiler!

Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nin çocuk acil bölümünde, bir UPS odasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, kısmi yanmalarla başlayan yangını kısa sürede kontrol altına alırken, hastalar da tedbir amaçlı tahliye edildi.

IHA
27.08.2025
18:23
27.08.2025
19:13

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde dumanların yükselmesi ile paniği yaşandı ve hastalar tahliye edildi.

Olay, saat 14.20 sıralarında Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Hacettepe Üniversitesi Hastanesi çocuk acil bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanenin UPS odasında bulunan makinelerdeki kısmi yanmalar sonucu yangın çıktı. Dumanların yükselmesi sonrası hastane çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ardından yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Hastanedeki hastalar ise tedbir amaçlı tahliye edildi.

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde korkutan yangın: Tahliye edildiler!



Hastane personeli ile itfaiye ekipleri, tedbir amaçlı makinaları UPS odasından dışarı çıkarttı. Saat 15.30 sıralarında ise olay yerinde bulunan itfaiye ekipleri hastanenin eksi 1'inci katında duman oluşmasını fark etti. Olay yerine bir ekip daha sevk edildi. Ardından ekipler, UPS odasında meydana gelen yangının dumanının eksi 1'nci kata dolduğunu, gerekli kontrollerin yapıldığını ve herhangi bir riskin bulunmadığını bildirdi. Dumandan etkilenen olmadığı belirtildi.

Ekipler, duman tahliyesini sürdürüyor.

ETİKETLER
#yangın
#Ups Türkiye
#Ankara
#Hacettepe Üniversitesi Hastanesi
#Çocuk Acil Servis
#Tahliyeler
#Yaşam
